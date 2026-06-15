Kartal Belediyesi’nden LGS Öğrencilerine Moral Desteği

Kartal Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında geleceğe doğru önemli bir adım atan öğrencileri ve ailelerini sınav gününde de yalnız bırakmadı. İlçe genelinde belirlenen sınav merkezlerinin önünde stantlar kuran belediye ekipleri, heyecanlı bekleyişlerini sürdüren velilere ve öğrencilere ikramlarda bulundu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Kartal’ın farklı mahallelerindeki 16 okulda hazır bulunan Kartal Belediyesi ekipleri, liseye adım atacak gençlerin sınav heyecanına ortak oldu. Sınav öncesinde öğrencilere moral aşılayan ekipler, velilerin de okul bahçelerindeki bekleme sürecini kolaylaştırmak adına yoğun çaba sarf etti.

Yağışlı havaya karşı çadırlı önlem

Sınav gününde etkili olan yağmurlu hava nedeniyle kurulan çadır stantlar, özellikle veliler için cankurtaran oldu. Öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken, dışarıda bekleyen ailelere sınav süresince su ikramı yapılmaya devam etti.

Başkan Gökhan Yüksel: "Çocuklarımızın geleceği için her zaman yanlarındayız"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de LGS’ye giren tüm öğrencilere başarı dileklerini ileterek şunları kaydetti:

“Çocuklarımızın eğitim hayatlarındaki en önemli dönüm noktalarından biri olan bu özel günde, onların ve fedakâr ailelerinin yanında olmak bizler için büyük bir mutluluk. Öğrencilerimizin sınav heyecanını hafifletmek, ailelerimizin de bu stresli süreci daha konforlu geçirmesini sağlamak amacıyla sahadayız. Geleceğimizin teminatı olan tüm gençlerimize başarılar diliyor; onlara emek veren ailelerimize ve öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Eğitimde fırsat eşitliği ve öğrenci dostu uygulamalarıyla öne çıkan Kartal Belediyesi, sınav gününde sergilediği bu dayanışma örneğiyle hem gençlerin hem de velilerin takdirini topladı.