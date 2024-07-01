Kartal Belediyesi'nden LGS'ye giren öğrencilere tercih danışma hizmeti

Kartal Belediyesi, Kartal'da ikamet eden ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrencilere yönelik olarak açılan tercih ofisinde 'Ücretsiz LGS Tercih Danışmanlığı' hizmeti sunuyor.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan tercih ofisi, LGS'ye giren öğrencilere, hangi liseleri tercih edebilecekleri konusunda uzman eğitim danışmanları aracılığıyla bilgi veriyor. Bu danışmanlık hizmetleri sayesinde, okul heyecanı ve stresi yaşayan öğrenciler ve aileleri, okul hayatları hakkında uzman bir perspektifle bilgilendiriliyor.

Uzman eğitim danışmanları tarafından verilen LGS danışmanlık hizmeti ile tercih sürecindeki öğrencilerin puanları, yetenekleri ve beklentileri doğrultusunda en doğru seçimi yapmaları amaçlanıyor.

Kartal Belediyesi’nin sunduğu hizmet sayesinde uzman eğitim danışmanlarının bilgi ve tecrübelerinden istifade eden öğrenciler ise kendileri için en doğru kararı vermeye çalışıyor.

Kartal Meydanı'ndaki KARKAM ofisinde açılan tercih ofisinde, 1-17 Temmuz tarihleri arasında LGS’ye giren öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek.

“Tercih Dönemlerinde Öğrencilerimizin Yanındayız”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ücretsiz LGS Tercih Danışmanlığı ile Kartallı öğrencilerin ve ailelerin tercih döneminde yanlarında olduklarını kaydederek; “Sevgili öğrenciler, LGS tercih döneminde sizlerin en doğru tercihi yapabilmeniz için uzman eğitimcilerimizle yanınızdayız. Başarılı bir tercih dönemi için tüm öğrencilerimizi 1 Temmuz ile 17 Temmuz tarihleri arasında Kartal Meydanı’nda kuracağımız Tercih Danışmanlık Ofisimize bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.