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Kartal Belediyesi’nden lise öğrencilerine ilk yardım eğitimi

Kartal Belediyesi’nden lise öğrencilerine ilk yardım eğitimi
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Kartal Belediyesi, sağlık hizmetleri kapsamında toplumu bilinçlendirmeye yönelik eğitim çalışmalarına devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen programlar dâhilinde ilçe sınırları içinde yer alan okullarda verilen ilk yardım eğitimleri ile öğrencilere, acil durumlarda ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiği detaylı bir şekilde öğretiliyor.

Kartal Belediyesi İlk Yardım Merkezi Eğitmeni Sevil Hellaç tarafından verilen ‘İlk Yardım Farkındalık Semineri’ yaklaşık 2 saat sürdü.

Eğitimde temel ilk yardım bilgilerinin yanı sıra, olası bir kaza, yaralanma, boğulma, yanık vb. gibi durumlarda yapılması gerekenler sırasıyla anlatıldı.

Eğitmen Hellaç sunum ile desteklediği eğitimde öğrenci, öğretmen ve idarecilere; hasta veya yaralıya müdahalede önce hava yolu açıklığını kontrol etmeleri, solunumu ve dolaşımı sağlamaları gerektiğini etraflıca anlattı. Hellaç, boğaza cisim kaçması gibi durumlarda ise neler yapılabileceğini gönüllü öğrencilerin yardımı ile gösterdi.

Olası bir kaza veya yaralanma durumunda olayın sağlık kuruluşlarına bildirilmesi gerektiğini ifade eden uzman eğitmen,  hasta ve yaralıya temel yaşam desteği verilmesinin hayati değerde olduğunu belirtti.

Eğitimde 112’nin nasıl aranacağı ve bir kişinin sadece bu görevle ilgilenmesi gerektiğinin üzerinde de sıkça duruldu.

Eğitimin uygulamalı bölümünde ise katılımcılara, cisim kaçması, kanamalara müdahalenin yanı sıra; boğulma, yanık, sıcak çarpması, şok, donma, yaralanmalar konusunda da bilgi verildi ve bu tür durumlarda neler yapacakları anlatıldı.

Öğrenciler, eğitmen Hellaç’a sorular sorarak, ilk yardım konusunda merak ettikleri tüm konuları öğrenme fırsatı buldu.

İnteraktif bir ortamda gerçekleştirilen eğitim, öğrencilerin hem teorik bilgiye hem de pratik beceriye sahip bireyler olarak yetişmelerine katkı sundu.

Kartal Belediyesi, toplum sağlığına olan katkısını bu tür eğitim programlarıyla sürdürüyor ve bireylerin acil durumlarda bilinçli müdahalelerde bulunabilmesini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

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