Kartal Belediyesi’nden Makina Hangar’da ''Maker Atölyeleri'' Açılışı

Güncelleme:

Kartal Belediyesi’nin çocuklara; bilim, mühendislik ve teknoloji alanlarında yenilikçi deneyimler kazandırmak amacıyla düzenlediği “Maker Atölyeleri”, Makina Hangar’da gerçekleştirilen ilk etkinlikle başladı.

Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi olarak faaliyet gösteren Makina Hangar, açılış etkinliğinde minik mucitleri ağırladı. “Biyonik Robotlar: Biyonik Balık Yapı Atölyesi” başlığıyla düzenlenen ilk etkinlikte çocuklar, doğadan ilham alan mühendislik uygulamalarıyla kendi biyonik balıklarını tasarlayıp hareket ettirdi. FESTO iş birliğiyle gerçekleştirilen atölyede öğrenciler, mühendisliğin doğadaki sistemlerden nasıl ilham aldığını eğlenceli uygulamalarla keşfetti.

Yaş gruplarına göre planlanan programda ilkokul öğrencileri 09.30–12.00, ortaokul öğrencileri ise 13.00–15.30 saatlerinde atölyeye katılım sağladı. Kontenjanları sınırlı tutulan atölyelerde, çocukların üretim süreçlerine aktif katılımı ve deneysel öğrenme yöntemi ön plana çıktı.

Kartal Belediyesi’nin TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Genix, FESTO ve 3DFIX (3D Printer Solutions) iş birliğiyle hayata geçirdiği Maker Atölyeleri, Kasım ayı boyunca çeşitli temalarla devam edecek.

11 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek “3D Kalem ile Tasarım Atölyesi”nde öğrenciler, 3D kalemlerle kendi tasarımlarını oluşturarak yaratıcılıklarını gerçeğe dönüştürecek. 12 Kasım’da düzenlenecek “3D Tasarım Atölyesi”nde ise katılımcılar, Genix iş birliğiyle 3D yazıcı teknolojisiyle kendi fikirlerini üretime dönüştürme imkânı bulacak.

Ayrıca, 11–14 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek “Çocuk Bilim ve Mühendislik Koridoru Atölyeleri”, farklı yaş gruplarına göre hazırlanan içerikleriyle bilim, teknoloji ve mühendislik deneylerini bir araya getirecek.

Makina Hangar’da düzenlenen Maker Atölyeleri, Kartallı çocukların bilimsel düşünme, yaratıcılık ve üretkenlik becerilerini geliştirmeyi; aynı zamanda onları geleceğin yenilikçi teknolojileriyle buluşturmayı amaçlıyor.

