Kartal Belediyesi’nden Manavgat’a yardım eli

Kartal Belediyesi, Antalya’nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarda çıkan ve rüzgârın etkisiyle yayılan orman yangınlarını söndürme seferberliğine katıldı.

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ve Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yangın söndürme çalışmalarına destek olmak üzere Manavgat’a doğru hareket etti.

Yangın Bölgesine 10 Personel 3 Araç Gönderildi

7’si arama kurtarma, 3’ü sağlık personeli olmak üzere, Sivil Savunma Uzmanlığı ve Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 3 araçla beraber, hazırlıklarını hızlıca tamamlayarak yangın bölgesine doğru hareket etti.

“Canımız Yanıyor”

Ekiplerin hazırlık çalışmalarını bizzat kontrol eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türkiye’nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarından dolayı yaşadıkları üzüntüyü ifade ederek; “Canımız yanıyor. Önce Manavgat’ta başlayan ve ülkemizin birçok noktasında devam eden orman yangınlarının söndürülme çalışmalarına katılmak için hazırlıklarımızı hızlıca tamamladık. Arkadaşlarımız, arama kurtarma ve sağlık noktasında çalışmak üzere bölgede bizzat görev almak için harekete geçti. Çok üzgünüz. Diliyoruz ki, bu yangınlar daha fazla can kaybına sebep olmadan söndürülür” ifadelerini kullandı.

Sivil Savunma Uzmanlığı Sorumlusu Nurettin Yazar ise, Kartal Belediyesi’ne bağlı ekiplerin bölgede aktif görev yapacağını kaydederek; “Bölgedeki sorumlularla irtibata geçerek yardımcı olabileceğimiz konuları belirledik. Daha çok orada, dumandan etkilenen insanların tedavisini yapacağız. Orada yaptığımız görüşmelerde, en çok ihtiyaç duyulan şeyin sağlık araçları olduğunu tespit ettik. Hazırlıklarımızı bu yönde tamamladık.” şeklinde konuştu