Kartal Belediyesi'nden Meclis üyelerine afet farkındalık eğitimi

Kartal Belediyesi, olası bir afet durumunda müdahalelerin bilinçli ve organize bir şekilde gerçekleştirilmesi adına ilçe genelinde afet eğitimlerini sürdürüyor.

Bugüne kadar belediye çalışanlarının yanı sıra ilçe genelindeki kamu kurumu çalışanlarına, muhtarlara, okullara ve sivil toplum örgütleri olmak üzere birçok mecrada afet eğitimi veren Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri bu kez Kartal Belediyesi Meclis Üyelerine ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ düzenledi.

Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde deprem ve yangın gibi olası afetlerde yapılması gerekenler bir sunum eşliğinde anlatıldı. Ekim ayı Meclis toplantısının öncesinde gerçekleştirilen eğitimde olası bir depremde ve sonrasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri, Meclis Üyeleri’ne 'Çök, Eğil, Tutun' adlı uygulamayı öğretti. Eğitimde, ayrıca Sivil Savunma Müdürlüğü’nün ilçede afet hazırlıklarına yönelik çalışmaları detaylarıyla anlatıldı.