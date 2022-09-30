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  4. Kartal Belediyesi’nden Meme Kanserine Farkındalık İçin Pembe Patika Yürüyüşü

Kartal Belediyesi’nden Meme Kanserine Farkındalık İçin Pembe Patika Yürüyüşü

Kartal Belediyesi’nden Meme Kanserine Farkındalık İçin Pembe Patika Yürüyüşü

Kartal Belediyesi; Kızılay Kartal Hastanesi ve Kızılay Toplum Merkezi işbirliği ile Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Pembe Patika Yürüyüşü" etkinliği düzenliyor.

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yapılacak etkinlikte erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekilecek.

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, 8 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Neyzen Tevfik Meydanı’nda saat 13.30’da başlayacak olan etkinlik saat 14.00’te bando eşliğinde Kartal Meydanı’na yürüyüş ile devam edecek. Pembe balonlar ve kurdeleler ile süslenen yol boyunca gerçekleştirilecek olan yürüyüş sonrasında, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alper Cihan meme kanserinin teşhisi ve tedavisi hakkında bilgilendirme semineri verecek.

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
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