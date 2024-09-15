Kartal Belediyesi'nden Mevlid Kandili'nde Hayır Lokması İkramı

Kartal Belediyesi tarafından Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili dolayısıyla ilçede belirlenen cami önlerinde lokma ikramında bulunuldu. Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen hayır lokması dağıtımı; Kartal Merkez Cami, Kadirli, Kavaklı, Çavuşoğlu ve Adnan Kahveci Camisi önlerinde gerçekleştirildi.

Hayır lokmaları, özel olarak pişirilerek hazırlanan mobil ikram araçlarıyla cami cemaatine ve çevredeki vatandaşlara dağıtıldı. Hayır lokması dağıtımı sırasında vatandaşlar, Kartal Belediyesi'ne ve ekiplerine teşekkürlerini iletti. Kartal Belediyesi'nin bu anlamlı ikramı, Mevlid Kandili'nin manevi atmosferini yaşatırken, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın güzel bir örneğini sergiledi.

"Sevgi ve kardeşlik duygularını paylaşıyoruz"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kandil mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak; "Bu özel gecede, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve yardımlaşmanın güzelliklerini yaşamak amacıyla, Kartal Belediyesi olarak sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen hayır lokması dağıtımı, bu amacın bir yansımasıdır. Kartal Merkez Cami, Kadirli, Kavaklı, Çavuşoğlu ve Adnan Kahveci camileri önlerinde sizlerle buluşarak, bu anlamlı günde sizlere ikramda bulunmak bizler için çok değerli. Bu akşam, hem manevi bir arınma hem de toplumsal bir dayanışma örneği sergilemek için bir aradayız. Her bir lokmamızda, sadece bir tat sunmuyor, aynı zamanda sevgi ve kardeşlik duygularını paylaşıyoruz. Hep birlikte, bu güzel akşamı, ruhlarımızı dinlendiren ve kalplerimizi birbirine yakınlaştıran bir gece olarak yaşıyoruz. Mevlid Kandili’nin huzur ve bereketi, evlerimize, iş yerlerimize ve tüm toplumumuza yansımasını diliyorum. Bu özel gecede dualarımızın kabul olması, kalplerimizin temizlenmesi ve barışın tüm dünyaya hakim olması temennisinde bulunuyorum.” ifadelerini kulandı.