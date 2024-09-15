  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal Belediyesi'nden Mevlid Kandili'nde Hayır Lokması İkramı

Kartal Belediyesi'nden Mevlid Kandili'nde Hayır Lokması İkramı

Kartal Belediyesi'nden Mevlid Kandili'nde Hayır Lokması İkramı
Güncelleme:

Kartal Belediyesi tarafından Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili dolayısıyla ilçede belirlenen cami önlerinde lokma ikramında bulunuldu. Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen hayır lokması dağıtımı; Kartal Merkez Cami, Kadirli, Kavaklı, Çavuşoğlu ve Adnan Kahveci Camisi önlerinde gerçekleştirildi.

Hayır lokmaları, özel olarak pişirilerek hazırlanan mobil ikram araçlarıyla cami cemaatine ve çevredeki vatandaşlara dağıtıldı. Hayır lokması dağıtımı sırasında vatandaşlar, Kartal Belediyesi'ne ve ekiplerine teşekkürlerini iletti. Kartal Belediyesi'nin bu anlamlı ikramı, Mevlid Kandili'nin manevi atmosferini yaşatırken, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın güzel bir örneğini sergiledi.

"Sevgi ve kardeşlik duygularını paylaşıyoruz"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kandil mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak; "Bu özel gecede, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve yardımlaşmanın güzelliklerini yaşamak amacıyla, Kartal Belediyesi olarak sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen hayır lokması dağıtımı, bu amacın bir yansımasıdır. Kartal Merkez Cami, Kadirli, Kavaklı, Çavuşoğlu ve Adnan Kahveci camileri önlerinde sizlerle buluşarak, bu anlamlı günde sizlere ikramda bulunmak bizler için çok değerli. Bu akşam, hem manevi bir arınma hem de toplumsal bir dayanışma örneği sergilemek için bir aradayız. Her bir lokmamızda, sadece bir tat sunmuyor, aynı zamanda sevgi ve kardeşlik duygularını paylaşıyoruz. Hep birlikte, bu güzel akşamı, ruhlarımızı dinlendiren ve kalplerimizi birbirine yakınlaştıran bir gece olarak yaşıyoruz. Mevlid Kandili’nin huzur ve bereketi, evlerimize, iş yerlerimize ve tüm toplumumuza yansımasını diliyorum. Bu özel gecede dualarımızın kabul olması, kalplerimizin temizlenmesi ve barışın tüm dünyaya hakim olması temennisinde bulunuyorum.” ifadelerini kulandı.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul Havalimanında aldatıldığını öğrenen eski eş ortalığı birbirine kattı İstanbul Havalimanında aldatıldığını öğrenen eski eş ortalığı birbirine kattı Ağrı’da arıcılık yapan emekli polis, tilkileri elleriyle besliyor Ağrı’da arıcılık yapan emekli polis, tilkileri elleriyle besliyor Türkiye'nin gururu ''Siper Ürün'' ateşlendi Türkiye'nin gururu ''Siper Ürün'' ateşlendi Çöpteki varilden vahşet çıktı: Çıplak erkek cesedi çıktı Çöpteki varilden vahşet çıktı: Çıplak erkek cesedi çıktı Ali Biçim ve Mesut Can Tomay, Didem Soydan'ın ayağını öpüp ayakkabısından içki içti Ali Biçim ve Mesut Can Tomay, Didem Soydan'ın ayağını öpüp ayakkabısından içki içti ''Yok artık'' dedirten olay: Protez saçtan uyuşturucu çıktı ''Yok artık'' dedirten olay: Protez saçtan uyuşturucu çıktı Bilal Erdoğan ''bir ekonomist olarak söylüyorum'' deyip sıraladı.. Bilal Erdoğan ''bir ekonomist olarak söylüyorum'' deyip sıraladı.. Yeni haftada hava nasıl olacak ? İşte 5 günlük hava tahminleri Yeni haftada hava nasıl olacak ? İşte 5 günlük hava tahminleri Bülent Ersoy, İdil Bilgen'i erkeğe benzetti: "Erkeksi hatları var" Bülent Ersoy, İdil Bilgen'i erkeğe benzetti: "Erkeksi hatları var" Ünlü Türk markası Eyüp Sabri Tuncer’e Avrupa’da toplatma kararı Ünlü Türk markası Eyüp Sabri Tuncer’e Avrupa’da toplatma kararı
İstanbul'da yine bir boşanma aşamasındaki eş cinayeti İstanbul'da yine bir boşanma aşamasındaki eş cinayeti Türkiye'deki göllerle ilgili korkutan açıklama: İyi denilebilecek tek bir göl yok Türkiye'deki göllerle ilgili korkutan açıklama: İyi denilebilecek tek bir göl yok ÖTV indirimli şarj edilebilir MG3 Hybrid Türkiye'de ÖTV indirimli şarj edilebilir MG3 Hybrid Türkiye'de Çanakkale'de korkutan deprem Çanakkale'de korkutan deprem Uçakta psikopat yolcu paniği: Hakaret ve küfür yağdırdı Uçakta psikopat yolcu paniği: Hakaret ve küfür yağdırdı Sakarya'da fabrikadaki patlama anı kamerada: 1 ölü var Sakarya'da fabrikadaki patlama anı kamerada: 1 ölü var Narin soruşturmasında JASAT tutanağından çıkan 6 şoke eden bilgi Narin soruşturmasında JASAT tutanağından çıkan 6 şoke eden bilgi İstanbul Boğazı'nda nefes kesen anlar: İki kıtayı ip üstünde geçti İstanbul Boğazı'nda nefes kesen anlar: İki kıtayı ip üstünde geçti Bir paket sigaradaki vergi hesapllandı Bir paket sigaradaki vergi hesapllandı Trabzon'da 1 kırmızı kart, 2 gol, 1'er puan: Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 1 Trabzon'da 1 kırmızı kart, 2 gol, 1'er puan: Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 1