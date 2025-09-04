Kartal Belediyesi’nden Mevlid Kandili’nde Vatandaşlara Hayır Lokması İkramı

Kartal Belediyesi, Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili dolayısıyla, ilçedeki cami önlerinde vatandaşlara hayır lokması ikramında bulundu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm İslam âleminin Mevlid Kandili’ni kutlayarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kartal Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hayır lokması dağıtımı; Çavuşoğlu, Soğanlık ve Cevizli Merkez Camilerinin önünde pişirilerek, mobil ikram araçlarından cami cemaatine ve vatandaşlara ikram edildi.

Lokma dağıtımı yapan ekipler, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in vatandaşlara selamlarını ileterek, kandillerini kutladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Mevlid Kandili’nin hayırlara vesile olmasını dileyerek şunları dile getirdi;

“Mevlid Kandili, bizler için hem Hz. Peygamberimizin dünyaya teşrifini idrak ettiğimiz hem de manevi değerlerimizi yeniden hatırladığımız çok özel bir gecedir. Bu müstesna gecede bir araya gelmek, dayanışmamızı ve kardeşliğimizi güçlendiriyor.

Kartal Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında olmayı görev biliyoruz. Bu vesileyle tüm komşularımın ve İslam âleminin Mevlid Kandili’ni en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”