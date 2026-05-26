Kartal Belediyesi’nden Mezarlıklara Ücretsiz Ring Seferi

Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.

Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.

Arefe günü ile Kurban Bayramı’nın 1. ve 2. gününde gerçekleştirilecek seferler, 26, 27 ve 28 Mayıs tarihlerinde Kartal Meydanı’nda bulunan Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası önünden hareket edecek.

Ücretsiz ring seferleri kapsamında vatandaşlar; Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli ve Osmangazi mezarlıklarına ulaşım sağlayabilecek.

Kartal Belediyesi, ring seferlerinin yanı sıra ilçede bulunan mezarlıklarda gerçekleştireceği ikramlarla da vatandaşların yanında olacak. Belediye ekipleri, mezarlık ziyaretleri sırasında komşulara ikramlarda bulunarak, acılarını paylaşacak.

Ring Sefer Saatleri

Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy ve Yeni Şeyhli mezarlıkları için sefer saatleri; 10.00 gidiş - 10.45 dönüş, 11.30 gidiş - 12.15 dönüş, 13.00 gidiş - 13.45 dönüş, 14.30 gidiş - 15.15 dönüş ve 16.00 gidiş - 16.45 dönüş şeklinde planlandı.

Osmangazi Mezarlığı’na yapılacak ring seferleri ise 10.00 gidiş - 11.00 dönüş, 12.00 gidiş - 13.00 dönüş, 14.00 gidiş - 15.00 dönüş ve 16.00 gidiş - 17.30 dönüş saatlerinde gerçekleştirilecek.

Kartal Belediyesi, bayram süresince vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla ücretsiz ulaşım desteğini sürdürecek.

Başkan Gökhan Yüksel’in Mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kurban Bayramı dolayısıyla yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Kurban Bayramı’nda, ebediyete uğurladığımız sevdiklerimizi rahmet ve özlemle anıyor; tüm komşularımızın bayramını birlik, dayanışma ve huzur dileklerimle kutluyorum.

Komşularımızın kabir ziyaretlerini rahatça gerçekleştirebilmeleri için bayramın 2. gününe kadar Kartal Meydanı’ndan mezarlıklara ücretsiz ring seferleri düzenliyor, mezarlıklarda gerçekleştirdiğimiz ikramlarla acılarını paylaşıyoruz.

Vefat eden tüm yakınlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.”