  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal Belediyesi’nden Mezarlıklara Ücretsiz Ring Seferi

Kartal Belediyesi’nden Mezarlıklara Ücretsiz Ring Seferi

Kartal Belediyesi’nden Mezarlıklara Ücretsiz Ring Seferi
Güncelleme:

Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.

Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.

Arefe günü ile Kurban Bayramı’nın 1. ve 2. gününde gerçekleştirilecek seferler, 26, 27 ve 28 Mayıs tarihlerinde Kartal Meydanı’nda bulunan Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası önünden hareket edecek.

Ücretsiz ring seferleri kapsamında vatandaşlar; Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli ve Osmangazi mezarlıklarına ulaşım sağlayabilecek.

Kartal Belediyesi, ring seferlerinin yanı sıra ilçede bulunan mezarlıklarda gerçekleştireceği ikramlarla da vatandaşların yanında olacak. Belediye ekipleri, mezarlık ziyaretleri sırasında komşulara ikramlarda bulunarak, acılarını paylaşacak.

Ring Sefer Saatleri

Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy ve Yeni Şeyhli mezarlıkları için sefer saatleri; 10.00 gidiş - 10.45 dönüş, 11.30 gidiş - 12.15 dönüş, 13.00 gidiş - 13.45 dönüş, 14.30 gidiş - 15.15 dönüş ve 16.00 gidiş - 16.45 dönüş şeklinde planlandı.

Osmangazi Mezarlığı’na yapılacak ring seferleri ise 10.00 gidiş - 11.00 dönüş, 12.00 gidiş - 13.00 dönüş, 14.00 gidiş - 15.00 dönüş ve 16.00 gidiş - 17.30 dönüş saatlerinde gerçekleştirilecek.

Kartal Belediyesi, bayram süresince vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla ücretsiz ulaşım desteğini sürdürecek.

Başkan Gökhan Yüksel’in Mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kurban Bayramı dolayısıyla yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Kurban Bayramı’nda, ebediyete uğurladığımız sevdiklerimizi rahmet ve özlemle anıyor; tüm komşularımızın bayramını birlik, dayanışma ve huzur dileklerimle kutluyorum.

Komşularımızın kabir ziyaretlerini rahatça gerçekleştirebilmeleri için bayramın 2. gününe kadar Kartal Meydanı’ndan mezarlıklara ücretsiz ring seferleri düzenliyor, mezarlıklarda gerçekleştirdiğimiz ikramlarla acılarını paylaşıyoruz.

Vefat eden tüm yakınlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.”

Bu Haberleri Kaçırma...

Diyanet duyurdu: İşte il il Kurban Bayramı namaz saatleri
Diyanet duyurdu: İşte il il Kurban Bayramı namaz saatleri
Baklavayı tahtından eden lezzet! Tarifi sır gibi saklanıyor
Baklavayı tahtından eden lezzet! Tarifi sır gibi saklanıyor
Camide akılalmaz olay: İmama yumruklu saldırı kamerada
Camide akılalmaz olay: İmama yumruklu saldırı kamerada
Mağaraya altın aramaya giren define avcıları sırra kadem bastı
Mağaraya altın aramaya giren define avcıları sırra kadem bastı
Zorunlu su kesintileri yapılan kentte tablo tersine döndü: 220 günde sıfırdan 100'e!
Zorunlu su kesintileri yapılan kentte tablo tersine döndü: 220 günde sıfırdan 100'e!
Kim der ki 56 yaşında... Jennifer Lopez bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti
Kim der ki 56 yaşında... Jennifer Lopez bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti
İstanbul'da dehşete düşüren olay: 12 kurşunla vurularak öldürüldü
İstanbul'da dehşete düşüren olay: 12 kurşunla vurularak öldürüldü
Gölette cesedi bulunan genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Gölette cesedi bulunan genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hamamda fenalaşan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Hamamda fenalaşan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Kim der ki 56 yaşında... Jennifer Lopez bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti Kim der ki 56 yaşında... Jennifer Lopez bikinili pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti Karadeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem Bülent Arınç'tan çok konuşulacak mutlak butlan tepkisi Bülent Arınç'tan çok konuşulacak mutlak butlan tepkisi Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na tarihi çağrı: ''Eğer ben seçilmezsem...'' Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na tarihi çağrı: ''Eğer ben seçilmezsem...'' Kulisler bunu kunuşuyor: Özgür Özel'in A, B ve C planı ortaya çıktı Kulisler bunu kunuşuyor: Özgür Özel'in A, B ve C planı ortaya çıktı Özgür Özel'in teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden jet yanıt Özgür Özel'in teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden jet yanıt Tatilcileri endişelendiren manzara: Zehirli denizanaları sahili kapladı Tatilcileri endişelendiren manzara: Zehirli denizanaları sahili kapladı Mezarlıkta ''sahte hoca'' avı: İmam ''Dua oku'' deyince dili tutuldu Mezarlıkta ''sahte hoca'' avı: İmam ''Dua oku'' deyince dili tutuldu Akraba aileler arasında meydan savaşı: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var Akraba aileler arasında meydan savaşı: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
Meteoroloji'den çok sayıda kent için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda kent için sağanak yağış uyarısı