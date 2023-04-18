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Kartal Belediyesi’nden Mezarlıklara Ücretsiz Ulaşım Hizmeti

Kartal Belediyesi’nden Mezarlıklara Ücretsiz Ulaşım Hizmeti
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Kartal Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınlarını kaybeden vatandaşların mezarlık ziyaretlerinde bulunması için bayramda ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Kartal Belediyesi tarafından her yıl vatandaşlara ücretsiz olarak tahsis edilen araçlarla mezarlık ziyaretleri bu yıl da arefe günü ile bayramın 1 ve 2’inci günü olmak üzere 3 gün boyunca yapılacak. 20-21-22 Nisan tarihlerinde Kartallı vatandaşların mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirebilmek amacıyla düzenlenen ücretsiz seferler ile vatandaşlar sevdiklerinin ebedi istirahatgâhına ulaştırılacak.

 

Kartal Meydanı’nda yer alan Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası önünden hareket edecek olan servisler; Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli ve Osmangazi mezarlıklarına vatandaşların ulaşımını sağlayacak. 

 

Gün içinde ring seferleri yaparak vatandaşlara hizmet verecek servislerin saatleri ise şöyle; 

 

Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy ve Yeni Şeyhli mezarlıkları

 

Gidiş Saati      /  Dönüş Saati

10.00                       10.45

11.30                       12.15

13.00                       13.45

14.30                       15.15

16.00                       16.45

 

Osmangazi Mezarlığı  

               

Gidiş Saati      /  Dönüş Saati

10.00                       11.00                                              

12.00                       13.00                                             

14.00                       15.00                                        

16.00                       17.30                     

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
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