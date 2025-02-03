  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal Belediyesi'nden modern tarım konferansı

Kartal Belediyesi'nden modern tarım konferansı

Kartal Belediyesi'nden modern tarım konferansı
Güncelleme:

Kartal Belediyesi, sektörün önde gelen isimlerine ilham vermek ve bilgi aktarımı sağlamak amacıyla, ''Kartal Talks'' adıyla, modern tarım yöntemleri ve teknolojilerinin ele alındığı bir konferansa ev sahipliği yaptı.

Kartal Belediyesi Makina Hangar Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’nde gerçekleşen konferansa, çok sayıda birim müdürü ve vatandaş katıldı. ION Akademi Kurucusu Ali Rıza Ersoy ve Uptechlabs Kurucusu Mert Kalaycı’nın konuşmacı olarak yer aldığı konferansta, dijital ve topraksız tarım konuşuldu.

Konuşmacı Ali Rıza Ersoy, dijital tarım konusunu ele alırken, Mert Kalaycı ise topraksız tarım ile ilgili bilgi ve tecrübelerini aktardı. Katılımcılar, merak ettikleri soruları konferans boyunca konuşmacılara yönlendirdi.

“Endüstri ve tarım 4.0 geleceği şekillendiriyor”

Konferansın ilk konuşmacısı olan ION Akademi Kurucusu Ali Rıza Ersoy, dijital tarımın dünü, bugünü ve geleceği hakkında etraflı bir konuşma gerçekleştirdi.

Ersoy, konuşmasın başında tarım ve endüstri devriminin tarihini ele aldı. İnsanlığın endüstri devrimi ile seri üretime geçtiğini ifade eden Ersoy, bunun toplumsal alanda büyük refah ortamını sağladığını ifade etti.

Şimdi insanlığın, endüstri devrimindeki teknolojiyi, tarım sektöründe de uygulamaya hazır olduğunu vurgulayan Ersoy, tarım 4.0 kavramının bugünü ve geleceği şekillendirdiğini kaydetti.

Yapay zekâ, yeni yazılımlar ve yeni üretilen teknoloji sayesinde dünyada tarımın geleceğini şekillendirecek en önemli unsurların olacağını belirtti.

Konferansın devamında, Uptechlabs kurucusu Mert Kalaycı ise topraksız tarım hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Mert Kalaycı, topraksız tarımın, dünyada su kaynaklarının verimli kullanılması gerektiği bu dönemde, geleceğin en önemli tarım araçlarından biri olacağını ifade etti.

Konferans sonunda, katılımcılar merak ettikleri soruları konuşmacılara yönlendirdi.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Analiz sonuçları temiz çıktı'' denmişti, 2 kişi tutuklandı! ''Analiz sonuçları temiz çıktı'' denmişti, 2 kişi tutuklandı! Emekli maaşına en yüksek promosyonu ödeyen banka yine değişti Emekli maaşına en yüksek promosyonu ödeyen banka yine değişti İslam aleminin en kutsal ayı Ramazan geliyor... 2025 yılı fitre bedeli belli oldu İslam aleminin en kutsal ayı Ramazan geliyor... 2025 yılı fitre bedeli belli oldu Ekranların olaylı dizisi Kızıl Goncalar'ın final tarihi belli oldu Ekranların olaylı dizisi Kızıl Goncalar'ın final tarihi belli oldu Enflasyon açıklandı; Şubat ayı kira tavan zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Şubat ayı kira tavan zam oranı belli oldu İstanbul'da en çok kar yağışı alacak ilçeler belli oldu İstanbul'da en çok kar yağışı alacak ilçeler belli oldu Beyaz Saray Beyaz Saray olalı böylesini görmemişti! Beyaz Saray Beyaz Saray olalı böylesini görmemişti! Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan olay olacak bebek katili iddiası Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan olay olacak bebek katili iddiası Okullar tatil olacak, trafik duracak, her yer bembeyaz olacak... Okullar tatil olacak, trafik duracak, her yer bembeyaz olacak... Bebek katilinin milletvekili yeğeni açıkladı; Öcalan Türkiye Cumhuriyeti'ni açık açık tehdit etti! Bebek katilinin milletvekili yeğeni açıkladı; Öcalan Türkiye Cumhuriyeti'ni açık açık tehdit etti!
ENAG yılın ilk enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG yılın ilk enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK 2025 yılının ilk enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK 2025 yılının ilk enflasyon rakamlarını açıkladı Batman’a Afrikalı damat... Tuzlu kahveyi de içirdiler Batman’a Afrikalı damat... Tuzlu kahveyi de içirdiler Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı sonrası Galatasaray ortalığı karıştırdı Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı sonrası Galatasaray ortalığı karıştırdı Erdoğan gençlere ''yalvardı'': ''Rica ediyorum, adeta yalvarıyorum'' Erdoğan gençlere ''yalvardı'': ''Rica ediyorum, adeta yalvarıyorum'' Şakir Paşa Ailesi'nde kayınpeder Şakir Paşa ile gelin Aniesi'nden tepki çeken sahne Şakir Paşa Ailesi'nde kayınpeder Şakir Paşa ile gelin Aniesi'nden tepki çeken sahne İmamoğlu'na destek olan il başkanının bileti kesildi İmamoğlu'na destek olan il başkanının bileti kesildi Dolar, Euro ve altın uçuşa geçti Dolar, Euro ve altın uçuşa geçti Türkiye'de en çok seyircisi olan takımlar açıklandı Türkiye'de en çok seyircisi olan takımlar açıklandı Dünya'nın difrizi çözüldü: ''Son Buz Bölgesi''nde bilim dünyasının korktuğu başımıza geliyor! Dünya'nın difrizi çözüldü: ''Son Buz Bölgesi''nde bilim dünyasının korktuğu başımıza geliyor!