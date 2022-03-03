Kartal Belediyesi’nden Motokuryelere İlk Yardım, İş Sağlığı ve Taşıt Bilgisi Eğitimi

Kartal Belediyesi ile Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği, Kartal’da yaşayan ve zor şartlar altında çalışan motokuryelere çok programlı bir eğitim çalışması gerçekleştirdi. ‘Sadece Paket Taşımıyoruz, Can da Taşıyoruz’ sloganıyla düzenlenen eğitim programında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kuryelerin zorlu çalışma şartlarına dikkat çekerek; “Toplum olarak, kuryelerin çalışma şartlarını bilmeli ve buna hassasiyet göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Kartal Belediyesi, Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği ile birlikte, özellikle COVİD-19 salgını döneminde gerçekleşen sokağa çıkma yasakları, soğuk ve karlı hava şartları gibi etkenlerden dolayı zor koşullar altında çalışan motosiklet kuryeleri için çok programlı bir eğitim çalışması gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen eğitime, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve çok sayıda motokurye katıldı.

Etkinlikte, Kartal’da yaşayan 40 motosiklet kuryesine; ilk yardım, iş sağlığı ve güvenliği ile trafik ve taşıt bilgisi eğitimi verildi. Yaklaşık 6 saat süren eğitim programında kuryeler, iş hayatlarında yaşayabilecekleri kriz anları ve zorlu şartlarla mücadele hakkında kapsamlı bilgi aldı.

“Bu Gerçeği Bilmek ve Ona Göre Hareket Etmek Zorundayız”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, eğitim programında yaptığı konuşmada; “Toplum olarak uzun yıllar motosiklet kuryelerinin çalışma koşullarının farkında değildik. Bir araştırma gerçekleştirdik ve sadece Kartal’da 2 binin üzerinde motosiklet kuryesi olduğunu tespit ettik. Daha sonra, Kartal Belediyesi olarak kuryelik yapan arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit etmeye başladık ve çok programlı bir eğitim programı gerçekleştirmeye karar verdik. Sloganımızın adı ise, ‘Sadece Paket Taşımıyoruz, Can da Taşıyoruz.’ Bu gerçeği bilmek ve buna göre hareket etmek bizim için çok kıymetli. Kartal Belediyesi olarak, hem eğitimlerinde hem de zorlu iş hayatlarında onlara başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı

“Hız Telaşı Kaza Sebebi”

Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Barış Özel ise yaptığı konuşmada şunları dile getirdi, “Özellikle İstanbul’da son zamanlarda trafik kazaları ciddi oranda artmaya başladı. Zamanla yarışmak motosikletli kuryeler için bu anlamda tehdit oluşturuyor. Kartal Belediyesi ile beraber gerçekleştirdiğimiz bu projeyi tüm Türkiye’ye duyurmak istiyoruz. Kartal Belediyesi’ne bu eşsiz desteğinden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz.”

Sadece 2021 Yılında 300’e Yakın Ölüm

İstanbul Motosiklet Kuryeler Derneği’nin verilerine göre, sadece 2021 yılında Türkiye’de 300’e yakın kurye trafik kazasında hayatını kaybetti.

Eğitim programının sonunda ise, Başkan Gökhan Yüksel, eğitime katılan tüm motosiklet kuryelerine sertifikalarını teslim etti.