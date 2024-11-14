Kartal Belediyesi’nden öğrencilere ara tatil etkinlikleri

Kartal Belediyesi çocukların ara tatillerini eğlenceli bir şekilde geçirmesi için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Kartal Belediyesi, ara tatil nedeniyle 11-15 Kasım tarihleri arasında Kartal Belediyesi'ne bağlı Kültür Merkezlerinde düzenlenen etkinlikler ile çocuklara eğlenceli vakit geçirebilecekleri unutulmaz bir ara tatil hediyesi sunuyor.

Kartal Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan öğrencilerin ara tatillerini eğlenceli bir şekilde geçirmeleri için bir dizi tiyatro etkinliği hazırladı. Kartal Belediyesi Kültür Merkezlerinde sahnelenen tiyatro oyunları, çocuklara hem eğitici hem de eğlenceli bir tatil geçirmenin kapılarını aralıyor.

"Parktaki Gizemli Ziyaretçi", "Ayşecik", "Nasreddin Hoca ve Hikayeleri", "Süper Patates ve Kaçak Bezelye Şarkı Yarışması", "İki Çocuğun Mücadelesi" ve "Biz Kocaman Bir Aileyiz" gibi tiyatro etkinliklerinin yer aldığı program ile Kartallı minikler sanat dolu bir hafta geçiriyor.

Ara tatil etkinlikleri hakkında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, her zaman çocukların yanında olmaya devam ettiklerini ve çalışmalarını bu anlayışla sürdürdüklerini belirterek, “Çocuklarımızı ara tatilde yalnız bırakmıyoruz. Ara tatil boyunca devam eden tiyatro oyunlarımızla onların doyasıya eğlenmesini amaçlıyoruz. Çocuklarımızın mutlu olması, bizi de mutlu eder. Farklı mahallelerdeki kültür merkezlerimizde hem ara tatilde sahnelenen hem de yıl boyunca da sahnelenmeye devam edecek olan tiyatro oyunlarımıza tüm çocuklarımız ve Kartallı komşularımız davetlidir.” dedi.