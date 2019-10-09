Kartal Belediyesi’nden Öğrencilere Deprem Bilinçlendirme Eğitimi

İstanbul’da yaşanan 5.9 şiddetindeki depremin ardından Başkan Gökhan Yüksel’in talimatıyla afet bilinçlendirme eğitimlerini artıran Kartal Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü’nde görevli profesyonel arama-kurtarma ekipleri, söz konusu eğitimler kapsamında bu kez Mahmut Kemal İnal İmam Hatip Ortaokulu’nda 850 öğrenciye ve okulun idari kadrosuna deprem esnasında ve sonrasında yapmaları gerekenleri anlattı.

Son 3 Yılda 15 Bin Öğrenciye Afet Bilinçlendirme Eğitimi Verildi

Son 3 yılda 15 bin öğrenciye afet bilinçlendirme eğitimi veren ve 2019-2020 öğrenim yılında da eğitimlerini sürdüren ekipler, bu kez Mahmut Kemal İnal İmam Hatip Ortaokulu’nda 850 öğrenciye ve okulun idari kadrosuna deprem esnasında ve sonrasında yapmaları gerekenleri anlattı. Eğitmenleri dinleyen öğrenciler, öğrendiklerini tatbikat eşliğinde uygulayarak pekiştirdi. Soru cevap kısmı ile devam eden eğitimlerin sonunda eğitmenler öğrencilerden, öğrendiklerini evde aileleriyle paylaşmaları istedi.

Eğitimler, Yıl Boyunca Devam Edecek

Verilen eğitimle alakalı konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel: “Doğal afetlere karşı okullarımızda verdiğimiz eğitimler bizim için çok önemli. Çocuklarımız deprem ya da diğer bir afet anında nasıl davranmaları gerektiği konusunda hayat kurtaracak bilgiler ediniyor. Ülkenin özellikle deprem gerçeğini kabullenmek, sizi önlemler almaya yönlendirir. Biz de Kartal Belediyesi olarak deprem konusuna verdiğimiz önceliği çocuklarımıza yönelik eğitimlerle de destekliyoruz. Sivil Savunma Müdürlüğümüz tarafından, ana sınıfı öğrencilerinden başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verdiğimiz eğitimler büyük ilgi görüyor. Bu eğitimlerden son 3 yılda 15 bin öğrencimiz faydalandı. Çalışmalarımız yıl boyunca diğer okullarımızda da devam edecek.” dedi.