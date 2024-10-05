Kartal Belediyesi’nden Öğrencilere Hayvanları Koruma Günü’nde Farkındalık Yaratan Etkinlik

Kartal Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde, öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda bir etkinlik düzenledi.

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan etkinlik kapsamında, Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu ile Emine ve Hasan Aytaçman İlkokulu’nda 4 Ekim Hayvanları Korumu Günü kutlandı. Etkinlikler kapsamında öğrencilere hayvan hakları, hayvanların beslenme, barınma ve korunması ile ilgili bilgiler verildi. Kartallı öğrencilere günün anlam ve önemine uygun olarak yapılan sunum ve bilgilendirmenin ardından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne özel olarak hazırlanan çizgi filmi gösterimi yapıldı. Kartallı öğrenciler hazırlanan çizgi filmi büyük bir ilgi ile izledi. Çocukların keyifle izlediği çizgi film gösterisi toplu fotoğraf çekimi ve bir dizi etkinlik ile devam etti.