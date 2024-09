Kartal Belediyesi'nden öğrencilere kırtasiye desteği

Kartal Belediyesi, her yıl olduğu gibi 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da öğrencilere yönelik sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkmaya devam ediyor. İlçede yaşayan ve eğitim gören çocuklara yönelik yapılan kırtasiye desteği, bu yıl da ailelerin eğitim masraflarını hafifletmeyi amaçlayan önemli bir yardım projesi olarak öne çıkıyor.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen proje kapsamında, Kartal’daki 24 ilkokulda belirlenen bir kontenjan dahilinde öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi desteği sağlıyor. Projenin amacı, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte artan okul masraflarına katkı sunarak ailelerin üzerindeki maddi yükü bir nebze olsun hafifletmek. Özellikle okul harcamalarının giderek arttığı bu dönemde, Kartal Belediyesi’nin sağladığı destek veliler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Proje kapsamında öğrencilere dağıtılan çanta ve kırtasiye setlerinde; defter, kalem, silgi, boya kalemleri gibi temel eğitim malzemeleri yer alıyor. Her öğrenciye ihtiyacına göre hazırlanan setler, çocukların okul ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda eğitime eşit erişim ilkesine de katkı sağlıyor. Kartal Belediyesi, bu destekle öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almalarına katkıda bulunmayı hedeflerken, velilerin de üzerindeki ekonomik baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor.

“Eğitime yapılan her destek, geleceğe yapılan bir yatırımdır”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, projeye dair yaptığı açıklamada, eğitimin her çocuğun en temel hakkı olduğunu ve bu hakka erişimin kolaylaştırılması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi; "Her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Eğitime yapılan her destek, geleceğe yapılan bir yatırımdır. Kartal Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitime en iyi şartlarda başlaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sosyal sorumluluk projesi, hem eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunuyor, hem de ailelerin okul döneminde karşılaştıkları zorlukları hafifletiyor. Proje kapsamında kırtasiye yardımları, belirlenen okullarda düzenli olarak dağıtılırken, çocukların yeni eğitim dönemine daha hazır başlamaları sağlanıyor. Kartal Belediyesi’nin bu adımı, eğitimde yerel yönetimlerin destekleyici rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Yeni dönemde tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyor, eğitim hayatlarında Kartal Belediyesi olarak her zaman yanında olacağımızı vurguluyoruz.”