Kartal Belediyesi’nden Öğrencilere Yarıyıl Hediyesi

Kartal Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılına verilen ara tatille beraber öğrenciler için Masal Müzesi’nde eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Gerçekleşen çocuk şenliklerine öğrencilerin katılımı ise yoğun oldu.

12 Eylül’de başlayan eğitim yılının yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte öğrenciler için iki haftalık dinlenme dönemi başladı. Ara tatili fırsat bilen öğrenciler, velileriyle birlikte Kartal Belediyesi’nin Yakacık’ta bulunan Masal Müzesi’nde düzenlediği şenlikte bir araya geldi.

Müzenin bahçesinde kendilerini bekleyen oyunlarla eğlenen minikler, birbirinden güzel etkinliklerle ilk dönemi geride bırakmanın keyfini yaşadı.

Müzikli sokak oyunlarından yüz boyamaya, çeşitli atölye çalışmalarından, uzay çadırı (planetaryum) etkinlikleri ve animasyon gösterimine kadar birçok farklı etkinlik, çocuklar için hazırlandı.

Ayrıca Masal Müzesi’ni ziyaret eden misafirler için de tüm gün patlamış mısır ve pamuk şeker ikramında bulunuldu.

Çocuk şenlikleri 23 Ocak Pazartesi günü 12.00’den 16.00’ya kadar Kartal Belediyesi Masal Müzesi’nde devam edecek.