  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal Belediyesi’nden Öğretmenler Gününe Özel Türkü Ziyafeti

Kartal Belediyesi’nden Öğretmenler Gününe Özel Türkü Ziyafeti

Kartal Belediyesi’nden Öğretmenler Gününe Özel Türkü Ziyafeti
Güncelleme:

Kartal Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlamak amacıyla Soğanlık Kültür Merkezi’nde anlamlı ve coşku dolu bir konsere ev sahipliği yaptı. Şef Özgür Doğan yönetimindeki Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Korosu, halk müziğinin en sevilen eserlerini seslendirerek öğretmenlere duyulan minneti ve sevgiyi türkülerle dile getirdi.

Yaklaşık 2 saat süren ve yoğun ilgi gören konsere; Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, Başkan Yardımcıları Mustafa Ağdaş ve Adem Uçar’ın yanı sıra çok sayıda Meclis Üyesi ve sanatsever katıldı. Birbirinden güzel türkülerin peş peşe seslendirildiği konserde, salonu dolduran müzikseverler koro ile birlikte şarkılara coşkuyla eşlik etti. Etkinlik, katılımcıların hem keyifli bir müzik ziyafeti yaşamasına hem de öğretmenlik mesleğine duyulan saygı ve minneti bir kez daha hissedilmesine vesile oldu.

Başkan Vekili Özlem Bulut’tan Anlamlı Mesaj

Konserin sonunda sahneye çıkan Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, böylesine özel bir günde sanatı ile geceye değer katan Şef Özgür Doğan'a ve tüm koro üyelerine teşekkür plaketi takdim etti. Bulut, yaptığı konuşmada Öğretmenler Günü’nün önemine vurgu yaparak şunları kaydetti: “Öğretmenlerimiz, hayatlarımızda çok önemli bir yere sahip. Bugün burada onlara duyduğumuz saygıyı ve minneti, türkülerimizle dile getirdik. Bu özel günde bizimle olan tüm sanatçılarımıza, koromuza ve etkinliğimize katılan kıymetli misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sanatla, kültürle dolu nice güzel etkinliklerde buluşmak dileğiyle.”

Konuşmaların ardından etkinlik, katılımcıların alkışlarıyla son buldu.

text-ad
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milli Eğitim Bakanı kızının neden özel okula gönderdiğini açıkladı Milli Eğitim Bakanı kızının neden özel okula gönderdiğini açıkladı 14 yıllık evliliği tek celsede biten güzel isme dudak uçuklatan teklif 14 yıllık evliliği tek celsede biten güzel isme dudak uçuklatan teklif Konkordato süreçleri sona eren Türkiye'nin 2 devi daha iflas etti Konkordato süreçleri sona eren Türkiye'nin 2 devi daha iflas etti Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında 1 yıl sonra suç duyurusu! Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında 1 yıl sonra suç duyurusu! Ateşkes tanımayan İsrail'den yeni hava saldırısıa saldırdı: Hizbullah'ın 2 numaralı ismi öldürüldü! Ateşkes tanımayan İsrail'den yeni hava saldırısıa saldırdı: Hizbullah'ın 2 numaralı ismi öldürüldü! Özel sektörde yeni yılın maaş zamları için çalışanları isyan ettirecek zam tahmini! Özel sektörde yeni yılın maaş zamları için çalışanları isyan ettirecek zam tahmini! Yeni bir savaş tehdidi; ABD uyardı, THY de uçuşları durdurdu... Yeni bir savaş tehdidi; ABD uyardı, THY de uçuşları durdurdu... Akaryakıt fiyatlarına rekor zam sonrası büyük indirim geliyor! Akaryakıt fiyatlarına rekor zam sonrası büyük indirim geliyor! Teknik direktörler, malzemeci, sağlıkçılar, menajerler... Bahis soruşturması büyüyor! Teknik direktörler, malzemeci, sağlıkçılar, menajerler... Bahis soruşturması büyüyor! Türkiye'nin en büyük toplu can kayıplarından biriydi... Yarım asırdır bu acıyla yaşıyor! Türkiye'nin en büyük toplu can kayıplarından biriydi... Yarım asırdır bu acıyla yaşıyor!
Altın fiyatları sert düştü, İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi Altın fiyatları sert düştü, İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi Ekranların yakışıklısı ile sosyal medyanın güzelinin sosyal medya flörtü ifşa oldu Ekranların yakışıklısı ile sosyal medyanın güzelinin sosyal medya flörtü ifşa oldu Yıllar önce boşanan 2 ünlü oyuncunun kızları güzelliğiyle baş döndürdü! Yıllar önce boşanan 2 ünlü oyuncunun kızları güzelliğiyle baş döndürdü! İstanbul'da gökyüzünde görülen gizemli cisim heyecana yol açtı İstanbul'da gökyüzünde görülen gizemli cisim heyecana yol açtı Kuduzdan ölen 17 yaşındaki gencin son görüntüleri kahretti Kuduzdan ölen 17 yaşındaki gencin son görüntüleri kahretti Sokak köpeklerini ''kontrolsüz beslemek'' Valilik kararıyla yasaklandı! Sokak köpeklerini ''kontrolsüz beslemek'' Valilik kararıyla yasaklandı! Bir ay önce ''severek'' boşanmışlardı... Güzel şarkıcı yeni aşklara kapılarını açtı Bir ay önce ''severek'' boşanmışlardı... Güzel şarkıcı yeni aşklara kapılarını açtı Peygamberler diyarına turist akını: 22 bin nüfuslu ilçe yılda 1 milyon ziyaretçi ağırlıyor Peygamberler diyarına turist akını: 22 bin nüfuslu ilçe yılda 1 milyon ziyaretçi ağırlıyor 16 yaşındaki genç kızın sır ölümü: Cinayet mi yoksa... 16 yaşındaki genç kızın sır ölümü: Cinayet mi yoksa... AK Parti'den tepki çeken düzenleme: Emeklilikte çifte maaş dönemi bitiyor! AK Parti'den tepki çeken düzenleme: Emeklilikte çifte maaş dönemi bitiyor!