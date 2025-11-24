Kartal Belediyesi’nden Öğretmenler Gününe Özel Türkü Ziyafeti

Kartal Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlamak amacıyla Soğanlık Kültür Merkezi’nde anlamlı ve coşku dolu bir konsere ev sahipliği yaptı. Şef Özgür Doğan yönetimindeki Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Korosu, halk müziğinin en sevilen eserlerini seslendirerek öğretmenlere duyulan minneti ve sevgiyi türkülerle dile getirdi.

Yaklaşık 2 saat süren ve yoğun ilgi gören konsere; Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, Başkan Yardımcıları Mustafa Ağdaş ve Adem Uçar’ın yanı sıra çok sayıda Meclis Üyesi ve sanatsever katıldı. Birbirinden güzel türkülerin peş peşe seslendirildiği konserde, salonu dolduran müzikseverler koro ile birlikte şarkılara coşkuyla eşlik etti. Etkinlik, katılımcıların hem keyifli bir müzik ziyafeti yaşamasına hem de öğretmenlik mesleğine duyulan saygı ve minneti bir kez daha hissedilmesine vesile oldu.

Başkan Vekili Özlem Bulut’tan Anlamlı Mesaj

Konserin sonunda sahneye çıkan Kartal Belediyesi Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, böylesine özel bir günde sanatı ile geceye değer katan Şef Özgür Doğan'a ve tüm koro üyelerine teşekkür plaketi takdim etti. Bulut, yaptığı konuşmada Öğretmenler Günü’nün önemine vurgu yaparak şunları kaydetti: “Öğretmenlerimiz, hayatlarımızda çok önemli bir yere sahip. Bugün burada onlara duyduğumuz saygıyı ve minneti, türkülerimizle dile getirdik. Bu özel günde bizimle olan tüm sanatçılarımıza, koromuza ve etkinliğimize katılan kıymetli misafirlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Sanatla, kültürle dolu nice güzel etkinliklerde buluşmak dileğiyle.”

Konuşmaların ardından etkinlik, katılımcıların alkışlarıyla son buldu.