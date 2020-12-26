Kartal Belediyesi’nden patili dostlara sıcak yuva

Yerleşim alanlarının dışında bulunan ve kedilerin öbekleştiği bölgelere yerleştirilen kedi evleri, Kartal Belediyesi’nde daha önce staj yapmış olan Hürkan Demirci tarafından tasarlanıp üretildi. Üzerinde kedi figürlerinin bulunduğu rengârenk ve sevimli kedi evleri, sahipsiz bırakılan kediler için güvenle sığınabilecekleri ve soğuktan korunabilecekleri yuvalara dönüştü.