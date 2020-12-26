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  4. 26 Aralık 2020 12:05

Kartal Belediyesi’nden patili dostlara sıcak yuva

Kartal Belediyesi, soğuk kış aylarının gelmesiyle birlikte sokağa terk edilen kedilerin barınak ihtiyacını karşılamak amacıyla ilçenin farklı noktalarına kedi evleri konumlandırdı. Ekipler ayrıca mama ve su dağıtımlarıyla da sadık dostların beslenme ihtiyaçlarını giderdi.

Kartal Belediyesi’nden patili dostlara sıcak yuva
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Yerleşim alanlarının dışında bulunan ve kedilerin öbekleştiği bölgelere yerleştirilen kedi evleri, Kartal Belediyesi’nde daha önce staj yapmış olan Hürkan Demirci tarafından tasarlanıp üretildi. Üzerinde kedi figürlerinin bulunduğu rengârenk ve sevimli kedi evleri, sahipsiz bırakılan kediler için güvenle sığınabilecekleri ve soğuktan korunabilecekleri yuvalara dönüştü. 

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