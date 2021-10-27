Kartal Belediyesi'nden Personele Afet Müdahale Eğitimi

Kartal Belediyesi, olası bir afet durumunda müdahalelerin bilinçli ve organize bir şekilde gerçekleştirilmesi amacı ile ilçe genelinde afet eğitimlerini sürdürüyor.

Bugüne kadar ilçe genelindeki kamu kurumu çalışanları, muhtarlar, okullar ve sivil toplum örgütleri ile mahalle gönüllüleri olmak üzere birçok mecrada afet eğitimi veren Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri, bu kez Kartal Belediyesi bünyesinde çalışan gönüllü personele Afet Müdahale Eğitimi düzenledi.

19-21 Ekim tarihlerinde gerçekleşmesi beklenen Ulusal TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) tatbikatının yaşanan sel ve yangın felaketlerinin ardından ileri bir tarihe ertelenmesiyle birlikte Kartal Belediyesi düğmeye bastı. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı, belediye bünyesinde çalışan ve üç seviye AFAD eğitimi almış personele iki gün süren Afet Müdahale Eğitimi verdi.

İlçe Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen eğitimlerde derinde-yüksekte çalışma ve enkaz eğitimi verilirken, olası afet senaryolarında yapılacak müdahaleler, hem teorik hem de uygulamalı olarak işlendi.

İki günlük programın ilk günü eğitimleri, Kartal Arama Kurtarma ve Sürdürülebilir Yaşam Derneği’nden Irata Eğitmeni Haydar Daştan tarafından verildi. Sivil Savunma Uzmanlığı personeli ve belediyenin diğer müdürlüklerinde çalışan personeline ortak verilen eğitimde; ip bağlama, güvenlik önlemleri, tırmanma ve iniş teknikleri gösterildi.

İkinci gün ise gönüllü personele arama-kurtarma ve enkaz çalışması eğitimi verildi. Katılımcılar olası bir enkazda yapmaları gerekenler konusunda bilgilendirilirken, hayati müdahalenin önemi eğitimlerde titizlikle ele alındı.

Sivil Savunma Uzmanlığı Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerin belirli aralıklarla tekrarlanması ve bu eğitimlerle personelin her daim afetlere hazırlıklı olması amaçlanıyor.