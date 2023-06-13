Kartal Belediyesi’nden Personeline ‘Kişisel Zaman Eğrisi’ Eğitimi

Kartal Belediyesi, Doç. Dr. Sevgi Kesim Güven konuşmacılığında belediye personeline yönelik ‘Kişisel Zaman Eğrimiz’ adlı bir eğitim düzenledi.

Kartal Belediyesi, ilçe halkına daha iyi hizmeti sunmak, hizmet kalitesini artırmak ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla belirli aralıklarla verdiği kurum içi eğitim seminerlerine devam ediyor. Eğitimler kapsamında belediye personeline yönelik, ‘Kişisel Zaman Eğrimiz’ adını taşıyan bir eğitim gerçekleştirildi.

Kişisel Zamanın Doğru Kullanımının Önemi

Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen eğitime, çok sayıda belediye personeli ve yöneticisi katıldı. Eğitimde, konuşmacı Doç. Dr. Sevgi Kesim Güven tarafından, zamanın doğru yönetimi ele alındı.

Doç. Dr. Sevgi Kesim Güven konuşmasında; kişisel zamanın doğru kullanım yöntemlerini, bu konuda yapılan sık yanlışlar ve doğru zaman kullanımının hayata etkileri gibi konuları detaylandırdı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, personel eğitimlerine çok önem verdiklerini ifade ederek, “Kartal Belediyesi olarak, kurum içi eğitimlerini çok önemsiyoruz. Bu yüzden, belediye personelimize yönelik eğitimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bugün, kişisel zaman eğrisi adı altında, zamanın doğru kullanımını ele aldık. Eğitmen Doç. Dr. Sevgi Kesim Güven ve katılımcı tüm personelimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.