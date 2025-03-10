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Kartal Belediyesi’nden Ramazan ayına özel cami ve türbe ziyaretleri

Kartal Belediyesi’nden Ramazan ayına özel cami ve türbe ziyaretleri
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Kartallı vatandaşlar, Ramazan ayının manevi iklimini Kartal Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler ile yaşamaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında vatandaşlar, her gün Kartal’ın farklı bir mahallesinden hareket eden araçlarla İstanbul’un tarihi cami ve türbelerini ziyaret etme fırsatı yakalıyor.

Yoğun ilgi gören inanç turları sayesinde Kartallılar’ın ibadet merkezlerini ziyaret etmeleri sağlanırken, bir yandan da Ramazan ayının manevi atmosferini daha derinden hissetmelerine olanak tanınıyor.

Kartal Belediyesi’nin otobüsleri ile alınan vatandaşların ilk durağı Beykoz’da bulunan Yuşa Hazretleri tepesi oluyor. Burada Hz. Yuşa’nın türbesini ziyaret ederek dua eden vatandaşlar, daha sonra Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif Camii’ne gidiyor. Ramazan ayının ilk Cuma günü ziyarete açılan ve peygamber efendimizin kutsal emanetlerinin ziyaret edilebildiği camide vatandaşlar yaklaşık 1 saat kalarak ibadetlerini gerçekleştirebiliyor.

Mahalle sakinleri, daha sonra Eyüp’te bulunan Eyüp Sultan Türbesi ile Camii’ni ziyaret ediyor. Burada öğle namazını eda eden vatandaşlar, rehber eşliğinde Eyüp Sultan’da bulunan külliye, imarethane ile önemli din ve devlet büyüklerinin mezarlarını ziyaret ederek dualarını ediyor.

Ramazan ayı boyunca düzenlenecek olan inanç turları kapsamında Kartal’ın 20 mahallesinde oturan vatandaşlar için cami ve türbe ziyaretleri düzenlenmeye devam edecek.

 

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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