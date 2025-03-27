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Kartal Belediyesi'nden Ramazan Bayramı'nda mezarlıklara ücretsiz ulaşım hizmeti

Kartal Belediyesi'nden Ramazan Bayramı'nda mezarlıklara ücretsiz ulaşım hizmeti
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Kartal Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınlarını kaybeden vatandaşların mezarlık ziyaretlerinde bulunması için bayramda ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Kartal Belediyesi tarafından her yıl vatandaşlara ücretsiz olarak tahsis edilen araçlarla mezarlık ziyaretleri bu yıl da arefe günü ile bayramın 1 ve 2’inci günü olmak üzere 3 gün boyunca gerçekleştirilecek.

Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü tarafından, 29-30-31 Mart tarihlerinde Kartallı vatandaşların mezarlık ziyaretlerini gerçekleştirebilmek amacıyla ücretsiz ring seferleri düzenlenecek. Vatandaşlar sevdiklerinin ebedi istirahatgâhına ulaştırılacak.

Kartal Meydanı’nda yer alan Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası önünden hareket edecek olan servisler; Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli ve Osmangazi Mezarlıklarına vatandaşların ulaşımını sağlayacak. 

 Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Ramazan Bayramı’nda da tüm ekip arkadaşlarımla birlikte mesaimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bayram boyunca da sevdiklerini, yakınlarını kaybeden komşularımızın, mezarlıklara ziyaretlerini kolaylaştırmak için her yıl olduğu gibi bu yıl da ring seferlerimizi ücretsiz düzenliyoruz. Bu vesile ile Ramazan Bayramı’nı kutluyor, tüm komşularımızın aileleri ve sevdikleri ile beraber sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramlar geçirmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Gün içinde ring seferleri yaparak vatandaşlara hizmet verecek servislerin saatleri ise şöyle; 

Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli ve Osmangazi Mezarlıkları

Gidiş Saati      /  Dönüş Saati

10.00                       10.45

11.30                       12.15

13.00                       13.45

14.30                       15.15

16.00                       16.45

Osmangazi Mezarlığı  

Gidiş Saati      /  Dönüş Saati

10.00                       11.00                                              

12.00                       13.00                                              

14.00                       15.00                                             

16.00                       17.30                                        

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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