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Kartal Belediyesi'nden Regaip Kandili'nde hayır lokması ikramı

Kartal Belediyesi'nden Regaip Kandili'nde hayır lokması ikramı
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Kartal Belediyesi, üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili münasebetiyle ilçenin çeşitli noktalarında, hayır lokması ikramında bulundu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm Kartallıların ve İslam âleminin kandilini kutlayarak, kandilin; huzur, barış ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Kartal Merkez Cami, Çınar, Soğanlık Merkez, Mehmet Akif ve Yakacık Merkez Cami önünde hazır bekleyen ikram araçlarında pişirilen sıcak lokmalar, cami cemaatine ve vatandaşlara ikram edildi. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, lokma dağıtımı yapan ekiplere katılarak Başkan Gökhan Yüksel adına kandillerini kutladıkları vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin en kalabalık noktalarına kurulan ikram araçları, yoldan geçen ve ibadetlerini gerçekleştirmek üzere camilere giden vatandaşlar için gün boyunca hizmet verdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm İslam âleminin Regaib kandilini kutlayarak, “Ramazan ayının habercisi Regaib Kandili ve üç ayların başlangıcının; tüm insanlığa huzur, barış ve bereket getirmesini diliyorum. Ülkemizde ve tüm İslam dünyasında; barışın, kardeşliğin ve huzurun egemen olduğu yeni bir dönem diliyorum” ifadelerini kullandı.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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