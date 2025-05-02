  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal Belediyesi’nden, Sağlıklı Aile ve Güçlü Toplum İçin ‘Evlilik Okulu’ Semineri

Kartal Belediyesi’nden, Sağlıklı Aile ve Güçlü Toplum İçin ‘Evlilik Okulu’ Semineri

Kartal Belediyesi’nden, Sağlıklı Aile ve Güçlü Toplum İçin ‘Evlilik Okulu’ Semineri
Güncelleme:

Kartal Belediyesi tarafından, toplumun temel taşı olan aile kurumunu daha sağlam temeller üzerine inşa etmek amacıyla hayata geçirilen “Evlilik Okulu” seminerlerine devam ediyor.

Son olarak Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen seminerde katılımcılar, mutlu bir yuvanın temel taşlarını uzmanlardan dinlerken, hem de keyifli bir öğrenme süreci yaşadı.

Seminerde, sağlıklı bir evliliğin püf noktaları, iletişim becerileri, empati, saygı, sevgi dili ve kriz anlarında doğru tutumlar gibi birçok önemli başlık ele alındı. Uzman psikologlar ve aile danışmanları tarafından sunulan içerikler, günlük yaşamdan örneklerle zenginleştirilerek çiftlerin hayatlarına doğrudan dokunacak şekilde sunuldu.

Program boyunca, evliliğin yalnızca iki kişinin birlikteliği değil, aynı zamanda bir toplum projesi olduğuna vurgu yapılırken, evliliği sadece romantik bir bağ olarak değil, bilinçli bir ortaklık ve sorumluluk paylaşımı olduğu anlatıldı.

Seminer sonunda uzmanlara merak ettiklerini soran katılımcılar, seminerin hem evliliklerine hem de bireysel gelişimlerine katkı sunduğunu belirterek memnuniyetlerini dile ifade etti.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve toplumun huzurunun, aile içi huzurdan geçtiğine inanan bu değerli girişim, evliliğe dair farkındalık oluşturmak ve daha sağlam birlikteliklere zemin hazırlamak adına önemli bir adım oluşturuyor.

“Huzurlu bir toplum, huzurlu bir aileden geçiyor”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, seminerin evli veya evlilik yolundaki çiftler için yol gösterici olduğunu vurgulayarak; “Kartal Belediyesi olarak, aile kurumunun güçlendirilmesini yalnızca bireylerin değil, toplumun da sağlığı açısından son derece önemli buluyoruz.

Bu seminerlerle hedefimiz; evlilik yolculuğuna çıkmış ya da bu yolda ilerleyen çiftlerimize rehberlik etmek, onları daha sağlıklı iletişim kuran, empati yeteneği yüksek ve çözüm odaklı bireyler hâline getirmektir. Çünkü biliyoruz ki, huzurlu aileler demek, daha huzurlu ve dayanışma içinde bir toplum demektir. Emeği geçen tüm uzmanlara ve katılım gösteren kıymetli komşularıma yürekten teşekkür ediyorum. Her bir çiftin evliliğine değer katacak bu çalışmalar, Kartal’da sosyal belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinden biridir” ifadelerini kullandı.

text-ad
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Üniversiteli gençlerin otostopla aracına binip ''dayı'' dedikleri kişi bakın kim çıktı... Üniversiteli gençlerin otostopla aracına binip ''dayı'' dedikleri kişi bakın kim çıktı... Türkiye'de satıştaki 4 cep telefonu için toplatma kararı verildi! Türkiye'de satıştaki 4 cep telefonu için toplatma kararı verildi! Sokak ortasında kayınpeder dehşeti! Tüfek tetiklik yapınca hayatı kurtuldu Sokak ortasında kayınpeder dehşeti! Tüfek tetiklik yapınca hayatı kurtuldu İstanbul'da bir korkutan deprem daha! İstanbul'da bir korkutan deprem daha! Değişimi de taciz itirafı da olay olmuştu; hastane odasından paylaştı Değişimi de taciz itirafı da olay olmuştu; hastane odasından paylaştı KKTC'deki Teknofest'te korku dolu anlar: Yaralılar var! KKTC'deki Teknofest'te korku dolu anlar: Yaralılar var! Kartalkaya'da insanlar alevler içinde can verirken onlar 1 saat boyunca bakın ne yapmışlar! Kartalkaya'da insanlar alevler içinde can verirken onlar 1 saat boyunca bakın ne yapmışlar! Brent petrol fiyatları düşerken, akaryakıt fiyatları için ilk indirim haberi geldi Brent petrol fiyatları düşerken, akaryakıt fiyatları için ilk indirim haberi geldi Bakanlık 19 bin yeni personel alımı için şartları açıkladı Bakanlık 19 bin yeni personel alımı için şartları açıkladı AK Parti iktidarına yakın isimden her biri mide bulandıran çirkin ifadeler! AK Parti iktidarına yakın isimden her biri mide bulandıran çirkin ifadeler!
Sahada skandal! Şırnak'ta bir koruma polisi sahaya dalıp futbolcuyu darp etti! Sahada skandal! Şırnak'ta bir koruma polisi sahaya dalıp futbolcuyu darp etti! Bunlar son yağmurlar... Yağışlara veda edin, sonunda yaz geliyor! Bunlar son yağmurlar... Yağışlara veda edin, sonunda yaz geliyor! Sel bir şehrimizi yuttu! Dereler taştı, tren seferleri durdu, evleri ve tarlaları su bastı, Sel bir şehrimizi yuttu! Dereler taştı, tren seferleri durdu, evleri ve tarlaları su bastı, Melike Şahin eşinin yokluğunda sahnede aşka gelip, ilan-ı aşk etti! Melike Şahin eşinin yokluğunda sahnede aşka gelip, ilan-ı aşk etti! İstanbullular ile yapılan Kanal İstanbul anketinin sonuçları açıklandı İstanbullular ile yapılan Kanal İstanbul anketinin sonuçları açıklandı Son seçim anketi açıklandı: AK Parti'nin oy oranı yıllar sonra ilk kez bu seviyeye indi! Son seçim anketi açıklandı: AK Parti'nin oy oranı yıllar sonra ilk kez bu seviyeye indi! Ünlü gazeteci İsmail Küçükkaya bombayı patlattı: Özgür Özel'in planını açıkladı Ünlü gazeteci İsmail Küçükkaya bombayı patlattı: Özgür Özel'in planını açıkladı Okul yemeğinden ölü yılan çıktı, 100'den fazla öğrenci hastanelik oldu Okul yemeğinden ölü yılan çıktı, 100'den fazla öğrenci hastanelik oldu Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un deprem uyarısı yaptığı il sayısı arttı! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un deprem uyarısı yaptığı il sayısı arttı! Çocuktan Al Haberi'nin yıldızı Çitos Efe'yi gören tanıyamadı Çocuktan Al Haberi'nin yıldızı Çitos Efe'yi gören tanıyamadı