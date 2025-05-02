Kartal Belediyesi’nden, Sağlıklı Aile ve Güçlü Toplum İçin ‘Evlilik Okulu’ Semineri

Kartal Belediyesi tarafından, toplumun temel taşı olan aile kurumunu daha sağlam temeller üzerine inşa etmek amacıyla hayata geçirilen “Evlilik Okulu” seminerlerine devam ediyor.

Son olarak Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen seminerde katılımcılar, mutlu bir yuvanın temel taşlarını uzmanlardan dinlerken, hem de keyifli bir öğrenme süreci yaşadı.

Seminerde, sağlıklı bir evliliğin püf noktaları, iletişim becerileri, empati, saygı, sevgi dili ve kriz anlarında doğru tutumlar gibi birçok önemli başlık ele alındı. Uzman psikologlar ve aile danışmanları tarafından sunulan içerikler, günlük yaşamdan örneklerle zenginleştirilerek çiftlerin hayatlarına doğrudan dokunacak şekilde sunuldu.

Program boyunca, evliliğin yalnızca iki kişinin birlikteliği değil, aynı zamanda bir toplum projesi olduğuna vurgu yapılırken, evliliği sadece romantik bir bağ olarak değil, bilinçli bir ortaklık ve sorumluluk paylaşımı olduğu anlatıldı.

Seminer sonunda uzmanlara merak ettiklerini soran katılımcılar, seminerin hem evliliklerine hem de bireysel gelişimlerine katkı sunduğunu belirterek memnuniyetlerini dile ifade etti.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve toplumun huzurunun, aile içi huzurdan geçtiğine inanan bu değerli girişim, evliliğe dair farkındalık oluşturmak ve daha sağlam birlikteliklere zemin hazırlamak adına önemli bir adım oluşturuyor.

“Huzurlu bir toplum, huzurlu bir aileden geçiyor”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, seminerin evli veya evlilik yolundaki çiftler için yol gösterici olduğunu vurgulayarak; “Kartal Belediyesi olarak, aile kurumunun güçlendirilmesini yalnızca bireylerin değil, toplumun da sağlığı açısından son derece önemli buluyoruz.

Bu seminerlerle hedefimiz; evlilik yolculuğuna çıkmış ya da bu yolda ilerleyen çiftlerimize rehberlik etmek, onları daha sağlıklı iletişim kuran, empati yeteneği yüksek ve çözüm odaklı bireyler hâline getirmektir. Çünkü biliyoruz ki, huzurlu aileler demek, daha huzurlu ve dayanışma içinde bir toplum demektir. Emeği geçen tüm uzmanlara ve katılım gösteren kıymetli komşularıma yürekten teşekkür ediyorum. Her bir çiftin evliliğine değer katacak bu çalışmalar, Kartal’da sosyal belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinden biridir” ifadelerini kullandı.