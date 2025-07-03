Kartal Belediyesi’nden Seferihisar’daki Orman Yangınına Acil Destek

Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Arama Kurtarma Ekibi, İzmir’in Seferihisar ilçesinde başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangınına müdahale çalışmalarına malzeme ve personel desteği sağlamak amacıyla, yangın bölgesine gitti.

Yangının başladığı andan itibaren durumu yakından takip eden Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, ihtiyaç tespiti doğrultusunda hazırlanan yangınla mücadele ekipmanlarını da beraberinde götürdü.

Ekip, ağaç testereleri, solunum setleri, göz damlaları, yanık ilaçları, yangın ve şok battaniyeleri, maskeler, gözlükler, alev dayanıklı eldivenler ve kıyafetler, tişörtler, pantolonlar ve koruyucu ayakkabılardan oluşan malzemeleri, yangın bölgesine ulaştırmak üzere AKUT Vakfı ile koordineli şekilde harekete geçti.

Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Seferihisar’da görevli itfaiye ve sivil savunma ekipleriyle birlikte alan taraması, güvenli tahliye, malzeme dağıtımı ve yangın hattına destek taşıma gibi işlerde aktif görev alıyor.

Bölgeye ulaşan ekipler, zorlu koşullarda çalışan görevlilerin ihtiyaç duyduğu tıbbi ve koruyucu ekipmanları doğrudan teslim ederken, saha iletişimi ve lojistik destek konusunda da görev üstleniyor.

Daha önce deprem ve sel gibi afetlerde gösterdiği etkin saha organizasyonlarıyla dikkat çeken ekip, Seferihisar’daki yangında da yangının yayılım hızını durdurmaya yönelik saha çalışmalarına destek veriyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yangınla mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar dileyerek şu ifadeleri kullandı:

“Seferihisar’da yaşanan yangın hepimizin yüreğini yakıyor. Kartal Belediyesi olarak, hem tecrübemizle hem de gönüllü dayanışmamızla bu zorlu süreçte üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Yangının bir an önce kontrol altına alınmasını diliyor, sahada canla başla çalışan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum.”