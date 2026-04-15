Kartal Belediyesi’nden Şehitler Haftası’nda Vefa ve Dayanışma Örneği

Kartal Belediyesi, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla düzenlediği özel bir programla aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı. Şehit kabristanlığı ziyaretiyle başlayan anma etkinlikleri, gün boyu süren şehit ailelerine yönelik vefa ziyaretleriyle devam etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde gerçekleştirilen anma programına; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, başkan danışmanları, birim müdürleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Programın ilk durağı Soğanlık Mezarlığı oldu.

Şehit Oktay Karakelle kabri başında dualarla anıldı

Saat 10.00’da başlayan programda, Şehit Jandarma Er Oktay Karakelle Soğanlık Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla yâd edildi.

İmam Metin Ayyıldız tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, Başkan Gökhan Yüksel ve beraberindeki heyet, şehit mezarlarına karanfiller bıraktı.

Duygusal anların yaşandığı törende, Başkan Yüksel, şehitlerin emaneti olan ailelerin ve kahraman hatıralarının Kartal’da her zaman en yüksek saygıyla yaşatılacağını vurguladı.

Şehit ailelerine vefa ziyaretleri

Mezarlık programının ardından anma programı, Kartal Belediyesi heyetinin gerçekleştirdiği hane ziyaretleriyle devam etti.

Başkan danışmanları ve birim müdürleri, ilçenin farklı mahallelerinde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret ederek Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in selamlarını ve dayanışma mesajlarını iletti.

Ziyaretlerde, şehit yakınlarının her türlü ihtiyaçlarında Kartal Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduğu bir kez daha ifade edildi.