  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
Kartal Belediyesi’nden Şehitler Haftası’nda Vefa ve Dayanışma Örneği
Güncelleme:

Kartal Belediyesi, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla düzenlediği özel bir programla aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı. Şehit kabristanlığı ziyaretiyle başlayan anma etkinlikleri, gün boyu süren şehit ailelerine yönelik vefa ziyaretleriyle devam etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde gerçekleştirilen anma programına; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, başkan danışmanları, birim müdürleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Programın ilk durağı Soğanlık Mezarlığı oldu.

Şehit Oktay Karakelle kabri başında dualarla anıldı

Saat 10.00’da başlayan programda, Şehit Jandarma Er Oktay Karakelle Soğanlık Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla yâd edildi.

İmam Metin Ayyıldız tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, Başkan Gökhan Yüksel ve beraberindeki heyet, şehit mezarlarına karanfiller bıraktı.

Duygusal anların yaşandığı törende, Başkan Yüksel, şehitlerin emaneti olan ailelerin ve kahraman hatıralarının Kartal’da her zaman en yüksek saygıyla yaşatılacağını vurguladı.

Şehit ailelerine vefa ziyaretleri

Mezarlık programının ardından anma programı, Kartal Belediyesi heyetinin gerçekleştirdiği hane ziyaretleriyle devam etti.

Başkan danışmanları ve birim müdürleri, ilçenin farklı mahallelerinde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret ederek Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in selamlarını ve dayanışma mesajlarını iletti.

Ziyaretlerde, şehit yakınlarının her türlü ihtiyaçlarında Kartal Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduğu bir kez daha ifade edildi.

Bu Haberleri Kaçırma...

2 bin 504 yıl hapis cezası almıştı: Jet Fadıl yıllar sonra ilk kez görüntülendi
2 bin 504 yıl hapis cezası almıştı: Jet Fadıl yıllar sonra ilk kez görüntülendi
Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı var! Saldırgan 8. sınıf öğrencisi!
Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı var! Saldırgan 8. sınıf öğrencisi!
Şanlıurfa'daki okul saldırısında 4 isim görevden uzaklaştırıldı!
Şanlıurfa'daki okul saldırısında 4 isim görevden uzaklaştırıldı!
Serenay Sarıkaya'dan yıllar sonra bir ilk! Sır gibi sakladığı babası Mustafa Sarıkaya'yı paylaştı
Serenay Sarıkaya'dan yıllar sonra bir ilk! Sır gibi sakladığı babası Mustafa Sarıkaya'yı paylaştı
Türkiye'de uzaylı alarmı! Görüntüleri görenler gözlerine inanamadı ama gerçek 2018 yılına uzandı!
Türkiye'de uzaylı alarmı! Görüntüleri görenler gözlerine inanamadı ama gerçek 2018 yılına uzandı!
Bir sosyal medya fenomenine daha müstehcenlik soruşturması
Bir sosyal medya fenomenine daha müstehcenlik soruşturması
Yol verme kavgası dehşete dönüştü: Peşine düştükleri sürücüye kurşun yağdırdılar!
Yol verme kavgası dehşete dönüştü: Peşine düştükleri sürücüye kurşun yağdırdılar!
Bugüne kez tam 7 kez evlenen Seda Sayan'dan olay yaratan ilişki tavsiyesi
Bugüne kez tam 7 kez evlenen Seda Sayan'dan olay yaratan ilişki tavsiyesi
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beşiktaş'ın yıldız ismi Cengiz Ünder sevgilisi Bilge Yenigül ile nişanlandı Beşiktaş'ın yıldız ismi Cengiz Ünder sevgilisi Bilge Yenigül ile nişanlandı Sabri Sarıoğlu hakkında şok iddialar: 'Bana hastalık bulaştırdı, şiddet gördüm!" Sabri Sarıoğlu hakkında şok iddialar: 'Bana hastalık bulaştırdı, şiddet gördüm!" Türkiye'nin yerli kamikaza İHA'larından gövde gösterisi: 5'li sürü otonom olarak havalandı! Türkiye'nin yerli kamikaza İHA'larından gövde gösterisi: 5'li sürü otonom olarak havalandı! Türkiye'de uzaylı alarmı! Görüntüleri görenler gözlerine inanamadı ama gerçek 2018 yılına uzandı! Türkiye'de uzaylı alarmı! Görüntüleri görenler gözlerine inanamadı ama gerçek 2018 yılına uzandı! Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı var! Saldırgan 8. sınıf öğrencisi! Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı var! Saldırgan 8. sınıf öğrencisi! Bugün zamlandı, yarın indirim gelecek! Benzin ve motorinde baş döndüren hareketlilik devam ediyor! Bugün zamlandı, yarın indirim gelecek! Benzin ve motorinde baş döndüren hareketlilik devam ediyor! Bir sosyal medya fenomenine daha müstehcenlik soruşturması Bir sosyal medya fenomenine daha müstehcenlik soruşturması Türkiye'nin 14 yıldır bitmeyen projesi yine yolda bıraktı! Türkiye'nin 14 yıldır bitmeyen projesi yine yolda bıraktı! Erzurumlu genç Türkiye'nin dijital çobanı oldu... Çayını yudumlarken çekdiği video rekor kırdı Erzurumlu genç Türkiye'nin dijital çobanı oldu... Çayını yudumlarken çekdiği video rekor kırdı Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayan vicdansıza meydan dayağı! Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayan vicdansıza meydan dayağı!
Gülistan Doku cinayetinde eski vali hakkında korkunç suçlama! Gülistan Doku cinayetinde eski vali hakkında korkunç suçlama! Siyasette büyük transfer günü: 2'si CHP'li 4 Belediye Başkanı daha AK Parti’ye geçiyor! Siyasette büyük transfer günü: 2'si CHP'li 4 Belediye Başkanı daha AK Parti’ye geçiyor! Yeşilçam'ın Cimcimesiydi... Son hali herkesi şaşırttı! Yıllar onu teğet geçmiş Yeşilçam'ın Cimcimesiydi... Son hali herkesi şaşırttı! Yıllar onu teğet geçmiş Lvbel C5 konserindeki slogan krizi büyüyor! AK Partili isimden sert sözlere ünlü rapçiden ilk yanıt Lvbel C5 konserindeki slogan krizi büyüyor! AK Partili isimden sert sözlere ünlü rapçiden ilk yanıt Kısmetse Olur'un olaylı isminin festival pozları olay oldu! Değişimi herkesi şaşırttı Kısmetse Olur'un olaylı isminin festival pozları olay oldu! Değişimi herkesi şaşırttı Gülistan Doku cinayetinde şüphelilerin aynı araçta olduğu görüntüler ortaya çıktı Gülistan Doku cinayetinde şüphelilerin aynı araçta olduğu görüntüler ortaya çıktı Marmara Denizi'nde gece yarısı depremi: Üst üste ikinci sarsıntı Marmara Denizi'nde gece yarısı depremi: Üst üste ikinci sarsıntı Direksiyon başında uyuyan sürücü kaldırımdaki 3 yayaya çarptı! Direksiyon başında uyuyan sürücü kaldırımdaki 3 yayaya çarptı! Çöpe atılan bebeğin annesi 19 yıl sonra bulundu: ''Hamile olduğumu anlamadım'' Çöpe atılan bebeğin annesi 19 yıl sonra bulundu: ''Hamile olduğumu anlamadım'' Erdoğan'dan Netanyahu'nun küstah sözlerine ilk yanıt! Salonu coşturan sözler Erdoğan'dan Netanyahu'nun küstah sözlerine ilk yanıt! Salonu coşturan sözler