Kartal Belediyesi'nden semt pazarlarında maske dağıtımı

Yayımlanan genelge doğrultusunda yeniden düzenlenen semt pazarlarının girişlerine dezenfekte standı konulurken, Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar esnafının ve vatandaşların temassız ateş ölçer ile ateş ölçümlerini yapıp maske dağıtımı gerçekleştirdi. Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde maske ve eldiven kullanmayan pazar esnafı uyarıldı, tezgahların sosyal mesafe kuralına göre kurulması sağlandı.

65 Yaş Üstü Vatandaşların Alışverişini, Belediye Ekipleri Gerçekleştiriyor

Pazar denetimleri sırasında 65 yaş üstü vatandaşları eve gitmeleri konusunda uyaran Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, bu bağlamda olan vatandaşların pazara girişlerine izin vermedi. 65 yaş üstü vatandaşlara evlerine gittikleri takdirde, alışverişlerinin Kartal Belediyesi ekipleri tarafından yapılacağı bildirildi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid -19) salgınından Kartallı vatandaşların korunması için bir dizi önlem alan ve bu kapsamda ilçe genelinde gerekli bütün çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kartal Belediyesi, pazarlarda vatandaşların yakın temasta bulunmaması için tüm birimleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türkiye genelinde örnek gösterilen dezenfektan stantları ile de vatandaşların ellerini dezenfekte etmeleri için ortam sağlanıyor.

“Hep Birlikte Hareket Ederek Zor Günlerin Üstesinden Geleceğiz”

Maske ve eldiven takılması konusunda uyarılar yapan zabıta ekipleri, pazara gelen vatandaşların sayısının sınırlandırılması ve sosyal mesafenin korunması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların alınmaması, pazar yerlerinde zorunlu gıda harici ürün satışı yapılmaması, üç metre mesafesi kuralına uyulması uyarılarını yaptıkları son denetimde de tekrarladı.

Duyarlı pazar esnafına ve vatandaşlara teşekkür eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Hep birlikte hareket ederek ve önlemlere uyarak bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Gerekmedikçe evden çıkmayarak, hijyenimize dikkat ederek kendimizi ve çevremizi koruyabiliriz. ” dedi.