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Kartal Belediyesi’nden Sevgililer Günü’ne özel kutlama

Kartal Belediyesi’nden Sevgililer Günü’ne özel kutlama
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Kartal Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bu yıl da birbirinden renkli ve özel etkinlikler düzenliyor. Kartallılar, 13-14 Şubat günü Organik Çadır Etkinlik Alanı’nda, 14 Şubat Cuma günü ise Kartal Ankara Caddesi’nde buluşacak.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri tarafından ‘Sevginin Olduğu Yerde Emek, Emeğin Olduğu Yerde Umut Var’ temasıyla 13 Şubat Perşembe ve 14 Şubat Cuma günü saat 10.00-17.00 saatleri arasında Organik Çadır Etkinlik Alanı’nda bir dizi etkinlik yapılacak. Kartallı 120 katılımcı kadının yer alacağı Sevgililer Günü Özel Kadın Emeği Pazarı kurulacak. Keman dinletisi ve dans gösterisinin yanı sıra hediye yapım atölyesi, canlı heykel ve ikramlarla devam edecek etkinlikler 2 gün boyunca sürecek.

14 Şubat’ta Ankara Caddesi Renkli Görüntülere Sahne Olacak

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün her yıl 14 Şubat’ta düzenlediği ‘Sevgililer Günü’ programı ise saat 14.00-18.30 arasında Ankara Caddesinde yapılacak. Mini konser, tango ve vals gösterimi, karanfil dağıtımı, canlı heykel performansı ve fotoğraf çekiminin yapılacağı Ankara Caddesi’nde sevgi fırtınası yaşanacak. Saat 15.00’de ise Derya Ağaç konseri ile sevgililer günü etkinlikleri devam edecek.

Kartal Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bu yıl da birbirinden renkli ve özel etkinlikler düzenliyor. Kartallılar, 13-14 Şubat günü Organik Çadır Etkinlik Alanı’nda, 14 Şubat Cuma günü ise Kartal Ankara Caddesi’nde buluşacak.

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