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Kartal Belediyesi’nden Silivri’deki Orman Yangını Müdahalelerine Destek

Kartal Belediyesi’nden Silivri’deki Orman Yangını Müdahalelerine Destek
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Kartal Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Arama Kurtarma Ekibi, Silivri’de meydana gelen orman yangınına müdahale eden ekiplere destek olmak amacıyla bölgeye sevk edildi. Haberi alır almaz yangının kontrol altına alınmasına katkı sunmak için harekete geçen ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangın hattında aktif görev aldı.

Yangınla mücadeleye 1 tam donanımlı arama kurtarma aracı, 1 destek aracı, 15 tonluk su tankeri ve 10 kişilik uzman personel ile katılan Kartal Belediyesi ekipleri; sahada soğutma çalışmaları, yangın hattına su takviyesi ve alan güvenliğinin sağlanması gibi konularda görevler üstlendi.

Yangın söndürme ekipleriyle koordineli çalışan ekipler, yerleşim alanlarına yaklaşan ateş hattının durdurulmasına yönelik mücadelede de etkin rol oynadı.

Kartal Belediyesi, geçtiğimiz günlerde İzmir Seferihisar’da başlayan ve büyük bir alana yayılan orman yangınında da bölgeye malzeme ve personel desteğinde bulunmuştu. Ekipler yangınla mücadele kapsamında halen bölgede aktif bir şekilde görev üstleniyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Silivri ve Seferihisar’daki yangınlarda görev yapan ekip arkadaşlarına teşekkür ederek şu açıklamalarda bulundu:

“Afetlere karşı hazırlıklı olmak kadar, müdahale anında hızlı ve etkili hareket etmek de büyük önem taşıyor. Yaşanan yangınlar ülkece hepimizin yüreğini yakıyor,  Kartal Belediyesi olarak hem kendi bölgemizde hem de ülke genelindeki afetlerde elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz.

Seferihisar’da gösterdiğimiz ve göstermeye devam ettiğimiz refleksi, bu kez Silivri’de sergiledik. Sahada emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Diliyorum ki bu tür felaketlerle daha az karşılaşalım; ama ihtiyaç duyulan her yerde hazır olmayı sürdüreceğiz.”

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