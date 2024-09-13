Kartal Belediyesi’nden Sınavlara Hazırlanan Öğrencilere Büyük Destek

Kartal Belediyesi'nin eğitime verdiği destek hız kesmeden devam ediyor. Kartallı öğrencileri LGS, TYT ve AYT hazırlık süreçlerinde yalnız bırakmayan ve sınavlara hazırlayan Mustafa Necati Destek Eğitim Kurs Merkezi, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte derslere başladı.

Kartal Belediyesi Mustafa Necati Destek Eğitim Kurs Merkezi, yeni dönemde ikinci şubesini hizmete açarak öğrencilere kapılarını açtı. İlk şubesini Cumhuriyet Mahallesi Kent Sokak'ta açan kurs, ikinci şubesini de Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi’nde açtı. Her yıl 400 başarılı mezun vermenin gururunu yaşayan Mustafa Necati Destek Eğitim Kurs Merkezi, şimdilerde iki şubesinde toplamda 1000 öğrenci ile eğitime tam gaz devam ediyor. Bu güne kadar toplamda 1200 öğrenciye mezun eden ve geçtiğimiz eğitim döneminde LGS Türkiye birincisi çıkaran kurs merkezi, eğitim süreçlerinde öğrencilere destek oluyor.

Eğitimde Fırsat Eşitliği

Yeni eğitim-öğretim dönemi için kayıtlarını Kartal Belediyesi'nin web sitesi üzerinden ve kurs merkezlerinden tamamlayan öğrenciler, üniversite sınavına hazırlanmak için ders başı yaptı. Kurs öğretmenlerinin ilk haftadan itibaren sergilediği yoğun ilgi ve sıkı program, öğrencilerin hedeflerine ulaşmaları adına büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Öğrenciler, derslerde gösterilen özveri sayesinde sınav yolculuklarına emin adımlarla başlarken, Kartal Belediyesi’nin sunduğu bu ücretsiz hizmetle eğitimde fırsat eşitliği sağlanmaya devam ediyor.

Böylesine İlgiyi Beklemiyorduk

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e bu kadar kısa sürede 2. şubeyi eğitime hazır hale getirmesi sebebiyle teşekkürlerini sunan öğrenciler ve veliler, “Ücretsiz olarak böylesine ilgili öğretmenlerin olduğu ve derslerin çok güzel sınıflarda işlendiği bir kurs merkezi görünce çok şaşırdık. Bizlere bu ekonomik şartlarda çocuklarımıza güzel eğitim alma fırsatı tanıyan Başkan Gökhan Yüksel’e çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.