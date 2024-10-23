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Kartal Belediyesi'nden sitelere ''Sıfır Atık'' eğitimi

Kartal Belediyesi'nden sitelere ''Sıfır Atık'' eğitimi
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Kartal Belediyesi, ilçede atıkların geri dönüşümü için başlattığı ‘Sıfır Atık’ seferberliğine ilçenin dört bir yanında devam ediyor. Atıkların kaynağında geri dönüşümü için çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdüren Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, bir yandan da sitelere ücretsiz olarak eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. Söz konusu proje kapsamında ekipler bu kez Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan UPCİTY Sitesi’nde görev yapan personele ‘Sıfır Atık’ eğitimi verdi.

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim, sitelerde çalışan temizlik ve bakım personelini bilinçlendirerek, atık yönetimi konusunda daha etkin ve sürdürülebilir bir sistem oluşturmayı hedefliyor.

Eğitim programında, atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm malzemelerinin doğru yönetimi, organik atıkların kompost haline getirilmesi ve plastik, cam, kâğıt gibi materyallerin geri dönüşüm süreçleri detaylı bir şekilde ele alındı.

Katılımcılara, sıfır atık uygulamalarının önemi ve çevreye olan faydaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Daha önce ilkokul öğrencilerine ve gıda işletmeleri personeline verdikleri sayısız eğitimlerle çevre hareketi başlatan Kartal Belediyesi, Kartallılara hizmet veren gıda işletmelerine ve Kartal ilçe sınırları içerisinde yer alan sitelerde çalışan personele, Koroplast, CSR plastic, KMK Paper, ve iş birliği ile atıkların geri kazandırılmasına yönelik eğitim vermeye devam ediyor.

Sıfır Atık bilincini her kesime yayacağız

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, UPCİTY Sitesi’nde verilen eğitime katılarak kendisi de sıfır atık yönetim sistemi ile alakalı personele bilgilendirmelerde bulundu.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin; israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi veya azaltılması, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanılmasını kapsayan bir sistem olduğunu, bu yönüyle de oldukça önem taşıdığını aktaran Başkan Yardımcısı Kars, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in de bu konuyu oldukça önemsediğini ifade ederek eğitim alan site personeline Başkan’ın sevgi ve selamları ile birlikte bu konuya önem verdikleri için teşekkürlerini iletti.

Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars’ın ardından Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden uzman personel site çalışanlarına detaylı bir eğitim verdi. Eğitimin ardından site personeli sıfır atık uygulamaları ile ilgili edindikleri bilgileri sitelerinde uygulayacaklarını ve atık yönetimi konusunda daha dikkatli davranacaklarını ifade ettiler.

Eğitimde Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars’a, Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ali Kemal Özdemir ile birim personeli eşlik etti.

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