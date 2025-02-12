Kartal Belediyesi'nden soğuk kış günlerinde sıcak ikram

Kartal Belediyesi, İstanbul’u ve Kartal’ı etkisi altına alan soğuk ve karlı havada, günlük hayatına devam eden vatandaşların soğuktan olumsuz etkilenmemeleri için Mobil İkram Araçları ile sıcak çorba ve çay ikramında bulunuyor.

Soğuk ve karlı havadan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi amacıyla ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam eden Kartal Belediyesi, bir yandan da ilçenin yoğun olarak kullanılan güzergâhlarında, soğuk ve karlı hava nedeniyle zorluk çeken vatandaşların bir nebze olsun içlerini ısıtmak için, ‘Mobil İkram Aracı’ ile sıcak çorba ve çay ikramında bulunuyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Kartal’da özellikle ulaşım aksının en yoğun olduğu Kartal metro ve Soğanlık metro durakları çıkışlarında hizmet vermeye başlayan ekipler, işlerine giden ve yoldan geçen vatandaşları sıcak tutmak amacı ile çorba ve çay ikramında bulunuyor.

Soğuk havada güler yüzlü ve sıcak bir mola sunan bu hizmet, Kartallılar tarafından memnuniyetle karşılanırken sıcak çorba ve çay molası ile günlük işlerinin bir nebze olsun kolaylaştığını dile getiren vatandaşlar, kendilerine sunulan hizmetten ötürü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Kartal Belediyesi kış ayları süresince sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yanında olmaya devam edecek.