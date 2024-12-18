  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal Belediyesi’nden soğuk kış sabahlarında içleri ısıtan ikram

Kartal Belediyesi’nden soğuk kış sabahlarında içleri ısıtan ikram

Kartal Belediyesi’nden soğuk kış sabahlarında içleri ısıtan ikram
Güncelleme:

Kartal Belediyesi, soğuk kış günlerinde üniversite öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor. İstanbul’u ve Kartal’ı etkisi altına alan soğuklara karşı harekete geçen belediye, 16 Aralık Pazartesi günü itibarıyla Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Külliyesi mobil ikram aracı ile öğrenciler için sıcak çorba ve çay ikramına başladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren hizmete başlayan mobil ikram araçları, üniversite öğrencilerinin bütçelerine destek olmak ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak amacıyla onları kampüs girişinde sıcak ikramlarla karşılıyor.

Üniversite öğrencileri, soğuk kış günlerine Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Neriman-Sami Türkdoğan Aşevi’nde yapılan çorbalarla sıcak bir başlangıç yapıyor. 

Kartal Belediyesi’nin bu hizmeti, özellikle sabah derslerine yetişmeye çalışan ve kahvaltı yapmaya fırsat bulamayan öğrenciler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Sıcak çorba ve çay ikramıyla hem öğrencilerin içi ısınıyor hem de güne daha zinde ve enerjik bir başlangıç yapmalarına olanak sağlanıyor.

Mobil ikram araçlarının başında görevli belediye çalışanları, öğrencilerle birebir iletişim kurarak güler yüzlü hizmet sunarken, gençlerden gelen memnuniyet dolu geri dönüşler de bu anlamlı projenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Sıcak çorba ve çay ikramından faydalanan öğrenciler, Kartal Belediyesi’nin bu duyarlı davranışı karşısında mutluluklarını dile getirerek, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve tüm belediye çalışanlarına teşekkürlerini sundu. Özellikle kış aylarında bu tür sosyal desteklerin değerinin çok büyük olduğunu belirten öğrenciler, bu hizmetin kendileri için hem moral hem de motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Kartal Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde öğrencilere yönelik destek çalışmalarını sürdürerek, gençlerin eğitim hayatlarını kolaylaştırmak ve onları her alanda desteklemek amacıyla çalışmalarına devam edecek. Soğuk havalarda iç ısıtan bu anlamlı hizmet, Kartal’ın dayanışma ruhunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İsrail-Türkiye savaşı için tarih verdiler İsrail-Türkiye savaşı için tarih verdiler Sınıf ödeviyle hayatı değişti; 10 yaşında milyoner oldu Sınıf ödeviyle hayatı değişti; 10 yaşında milyoner oldu Uzmanlardan hayati uyarı: ''Yemeyin, yedirmeyin!'' Uzmanlardan hayati uyarı: ''Yemeyin, yedirmeyin!'' Ünlü iş insanı İstanbul'daki yalısında ölü olarak bulundu Ünlü iş insanı İstanbul'daki yalısında ölü olarak bulundu Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 büyüklüğündeki deprem sonrası kritik açıklama Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 büyüklüğündeki deprem sonrası kritik açıklama Son anketten Erdoğan'a soğuk duş: 8 puan geride kaldı Son anketten Erdoğan'a soğuk duş: 8 puan geride kaldı ''Ölünce Beni Kim Yıkayacak ?'' afişlerinin altından TRT çıktı! ''Ölünce Beni Kim Yıkayacak ?'' afişlerinin altından TRT çıktı! Esad'sız Suriye'de hayat normale dönüyor Esad'sız Suriye'de hayat normale dönüyor Eurofighter savaş uçakları Ankara'ya iniş yaptı Eurofighter savaş uçakları Ankara'ya iniş yaptı Günü gününe kirasını ödediği halde tahliye davasını kaybetti! Günü gününe kirasını ödediği halde tahliye davasını kaybetti!
Wanda Nara'dan ağızları açık bırakan paylaşım Wanda Nara'dan ağızları açık bırakan paylaşım HTŞ lideri Colani Suriye'yi terk eden Suriyeliler için merak edilen yol planını açıkladı HTŞ lideri Colani Suriye'yi terk eden Suriyeliler için merak edilen yol planını açıkladı 4 katlı evin içini gören gözlerine inanamıyor 4 katlı evin içini gören gözlerine inanamıyor Wanda Nara'nın annesinin Icardi'ye attığı mesajlar ortaya çıktı Wanda Nara'nın annesinin Icardi'ye attığı mesajlar ortaya çıktı ''Sivil polisiz'' deyip hamile kadını götürmek istediler; kocası gelince dehşet saçtılar ''Sivil polisiz'' deyip hamile kadını götürmek istediler; kocası gelince dehşet saçtılar Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmeden önceki son sözleri ortaya çıktı MasterChef Türkiye'ye damgasını vuran an: İlk finalist Beyza'ya soğuk duş! MasterChef Türkiye'ye damgasını vuran an: İlk finalist Beyza'ya soğuk duş! Bir hazır giyim markası daha tarih oldu: Genel merkezini ve mağazalarını kapattı Bir hazır giyim markası daha tarih oldu: Genel merkezini ve mağazalarını kapattı Melih Gökçek bu sefer AK Partili ismi hedef aldı Melih Gökçek bu sefer AK Partili ismi hedef aldı Cumhurbaşkanlığı'nda ''çok gizli'' toplantı: Telefonlar ve akıllı saatler içeri alınmadı! Cumhurbaşkanlığı'nda ''çok gizli'' toplantı: Telefonlar ve akıllı saatler içeri alınmadı!