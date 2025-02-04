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Kartal Belediyesi'nden ''soruşturma'' haberlerine ilişkin açıklama

Kartal Belediyesi'nden ''soruşturma'' haberlerine ilişkin açıklama
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Kartal Belediyesi, basında çıkan soruşturma haberlerine ilişkin bir kamuoyu açıklaması yayınlayarak, iddianame süreci hakkında bilgi verildi.

Kartal Belediyesi, bazı belediye taşınmazlarının kiralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma hakkında kamuoyuna açıklama yaptı. Açıklamada, bilirkişi inceleme talebine rağmen iddianamenin Mülkiye Müfettişi raporu doğrultusunda hazırlandığı belirtilerek, yasal sürecin takip edildiği vurgulandı.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyuna Duyuru,

2021 yılında Mülkiye Müfettişi tarafından Belediyemizde gerçekleştirilen genel teftiş neticesinde; 2886 sayılı Kanun’un 51/g maddesi uyarınca yapılan ihaleler kapsamında taksi durağı, baz istasyonu ve belediye içerisindeki çay ocağı gibi bir takım belediye taşınmazlarının kiralanmasına ilişkin tarafımızdan savunma istenilmiştir. Bu talebe istinaden savunmalarımız Mülkiye Müfettişi’ne sunulmuştur. 

Devam eden süreçte, İçişleri Bakanlığı’nca konu ile ilgili soruşturma izni verilmiş olup 2023 yılında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında savunmalarımız Savcılığa sunulmuştur. 

Konu ile ilgili bilirkişi incelemesi ve keşif yapılması talebimiz olmasına rağmen, Savcılık tarafından yaklaşık iki senedir ek inceleme yapılmaksızın ve başkaca delil toplanmaksızın Mülkiye Müfettişi’nin hazırlamış olduğu rapor, birebir iddianame olarak düzenlenmiştir. 

Konu ile ilgili yasal süreçleri takip etmekteyiz."

 

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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