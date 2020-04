Kartal Belediyesi'nden sosyal medyadaki koronavirüs iddialarına yalanlama

İşte Kartal Belediyesi'nden yapılan açıklama:

Değerli komşularımız,

Milletçe Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin ön saflarında can siperane mücadele eden sağlık çalışanlarımız bulunmakta. Bu mücadele sürerken ülkemizin çok değerli tıp hocalarının kayıp haberleri içimizi derinden yaksa da onların bizlere verdiği güç ve mücadele ruhu ile halkımızın sağlığını koruma görevine gece gündüz demeden dört elle sarılıyoruz.

Böylesi zor zamanlarda en az virüs kadar zararlı olan, bizlerin ve vatandaşlarımızın azim ve moralini bozan, mesnetsiz haberler ve kurgulanmış görsellerdir. 1 Nisan 2020 tarihinde Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın bilgilendirme toplantısının ardından, başta sosyal medya üzerinden, İstanbul’da en çok koronavirüs (Covid-19) vakasının Kartal’ımızda görüldüğüne dair yapılan haber, yorum ve paylaşımlar, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu gerçek dışı haberin gündeme düşmesinin ardından; Kaymakamlığımız, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ve ilçemizdeki tüm yetkili kurumlarla görüşmeler yapıp süreci yakından takip ediyoruz.

Kartal’ımızı ve siz komşularımızı bu salgından korumak için tüm ekiplerimizi seferber ederek var gücümüzle çalışıyoruz. Elbette İstanbul’umuzun bütün ilçeleri gibi Kartal da risk altındadır. Bu riski en aza indirgemek, sizlerin sağlığını olası tehditten korumak için yapılan çağrılara uymanız, kişisel hijyene dikkat etmeniz ve paniğe kapılmamanız bu mücadelede çok önemlidir.

Bizler Kartal’daki tüm kurumlar olarak koordine içinde görevimizin başındayız. İlçemizdeki her gelişmeyi an be an yakından ve büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz. Aldığımız önlemlerle de mücadelemizi sonuna kadar götürme azmindeyiz. Siz değerli komşularımızın böylesi paylaşım ve bilgilere itibar etmemenizi önemle rica ediyor, sağlıklı günler diliyoruz.



Kartal Belediye Başkanlığı