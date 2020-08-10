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  4. 10 Ağustos 2020 11:46

Kartal Belediyesi’nden spor kulüplerine kızılötesi termometre

Kartal Belediyesi’nin ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine desteği sürüyor. Gençlerin spora yönlendirilmesi konusunda çalışmalar yürüten Kartal Belediyesi, ayni yardımlarına pandemi sürecinde de devam ediyor.

Kartal Belediyesi’nden spor kulüplerine kızılötesi termometre
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Söz konusu yardımlar kapsamında ilçedeki tüm amatör spor kulüpleri ziyaret edilerek, kulüplere gelen sporcu ve ziyaretçilerin ateş ölçümünün yapılabilmesi için ‘kızılötesi termometre’ desteği sağlandı.

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürü Arda Savaş, Kartal Amatör Spor Kulüpleri Derneği (KASK) Başkanı Nasır Süleymanoğlu ile birlikte ilçede bulunan amatör spor kulüplerini dolaşarak kulüp yetkililerine elektronik termometrelerini teslim etti. Pandemi sürecinde de Kartal Belediyesi’nin desteğini sürdürdüğünü ifade eden kulüp yetkilileri, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e spora olan katkılarından dolayı teşekkür etti.

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