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Kartal Belediyesi’nden Üç Mahallede Eş Zamanlı Yol Yenileme Çalışması

Kartal Belediyesi’nden Üç Mahallede Eş Zamanlı Yol Yenileme Çalışması
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Kartal Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını daha modern hale getirmek ve vatandaşların konforlu bir kent yaşamı sürmesini sağlamak amacıyla asfalt yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yol Yapım ekiplerinin sürdürdüğü kapsamlı ve yoğun çalışmalar kapsamında, Hürriyet, Esentepe ve Orhantepe Mahallelerinde eş zamanlı olarak asfalt hazırlığı ve serimi yapılıyor.

Program kapsamında ekipler; Hürriyet Mahallesi’nin en işlek arterlerinden biri olan Abdi İpekçi Caddesi’nde çalışmalarına başlayarak uzun süredir yıpranmış durumda olan taş karoları kaldırdı ve caddeyi asfalt için hazır hale getirdikten sonra serimini gerçekleştirdi.

Öte yandan ekipler, asfalt serimi ile sınırlı kalmayıp, sürücülerin ve yayaların yoğun şikâyetine konu olan orta refüj için de harekete geçti. Programa dahil edilen refüj çalışmasında ise çift yönlü akan trafiğin daha güvenli hale getirilmesi amacıyla refüj daraltıp peyzajını ise yeniden düzenledi.

Esentepe Milangaz Caddesi yeni asfaltla buluşuyor

Ekiplerin asfalt yenileme seferberliğinin bir diğer durağı ise Esentepe Mahallesi Milangaz Caddesi’ydi. Bölgedeki tüm eski asfalt, iş makineleri yardımıyla sökülerek zemin iyileştirmesi yapıldı. Kazı işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise sıcak asfalt serimi ve yol çizgileri ile birlikte cadde yeni ve modern bir görünüme kavuştu.

Orhantepe’de Kentsel Dönüşümün ardından yol yenileme

Orhantepe Mahallesi Eşref Sokak’ta yürütülen çalışmalar ise bölgedeki yoğun kentsel dönüşüm faaliyetlerinin ardından bozulan yol yapısının tamamen yenilenmesini kapsıyor. Yıkım ve inşaat süreçlerinde ağır iş makinelerinin yarattığı deformasyonlar nedeniyle kullanılamaz hale gelen asfalt, tamamen kaldırılarak altyapısıyla birlikte elden geçiriliyor. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda hızla ilerleyen çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

“Kartal’ın her noktasına eşit hizmet götürmek önceliğimiz”

Asfalt serimi için hazırlıkların sürdüğü üç mahallede de yüzlerce ton sıcak asfalt kullanılması öngörülüyor. Belediye ekipleri, çalışmalarına hava koşulları el verdiği sürece kesintisiz şekilde devam edecek.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise şu ifadeleri kullandı:

“Kartal’ın her mahallesine eşit hizmet götürmek ve komşularımızın yaşam konforunu artırmak temel önceliğimiz. Ulaşımın güvenli, yolların sağlam olduğu bir kent düzeni için tüm ekiplerimizle sahadayız. Hürriyet, Esentepe ve Orhantepe mahallelerinde başlattığımız asfalt çalı

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Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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