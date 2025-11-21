Kartal Belediyesi’nden Ücretsiz İşitme Taraması Etkinliği
Kartal Belediyesi, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında toplum sağlığını destekleyen çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Kartal Belediyesi ve Duymer İşitme Cihazları iş birliğiyle ücretsiz işitme taraması etkinliği düzenlendi.
Saat 10.00–16.30 arasında süren taramalarda, ileri teknoloji işitme test cihazları kullanılarak katılımcıların temel işitme seviyeleri kontrol edilirken gerekli durumlarda ileri tetkikler için yönlendirmeler de yapıldı.
Her yaş grubundan vatandaşın katıldığı tarama, özellikle erken teşhisin önemine dikkat çekmesi açısından büyük ilgi gördü.
Uzman sağlık personeli, katılımcıların işitme sağlığına ilişkin sorularını yanıtlarken, ihtiyaç duyan vatandaşlara ise işitme cihazı alımlarında özel indirim uygulanacağının bilgisi paylaşıldı.
Kartal Belediyesi’nin sağlık alanındaki bu düzenli taramaları, temel sağlık kontrollerine erişimde güçlük yaşayan vatandaşlar için önemli bir destek niteliği taşıyor.
İlçe sakinleri, belediyenin yıl boyunca farklı sağlık başlıklarında gerçekleştirdiği bilgilendirme ve tarama programları sayesinde, sağlık takibini kolay ve erişilebilir bir biçimde sürdürebiliyor.
