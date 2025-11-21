  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal Belediyesi’nden Ücretsiz İşitme Taraması Etkinliği

Kartal Belediyesi’nden Ücretsiz İşitme Taraması Etkinliği

Kartal Belediyesi’nden Ücretsiz İşitme Taraması Etkinliği
Güncelleme:

Kartal Belediyesi, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında toplum sağlığını destekleyen çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Kartal Belediyesi ve Duymer İşitme Cihazları iş birliğiyle ücretsiz işitme taraması etkinliği düzenlendi.

Saat 10.00–16.30 arasında süren taramalarda, ileri teknoloji işitme test cihazları kullanılarak katılımcıların temel işitme seviyeleri kontrol edilirken gerekli durumlarda ileri tetkikler için yönlendirmeler de yapıldı.

Her yaş grubundan vatandaşın katıldığı tarama, özellikle erken teşhisin önemine dikkat çekmesi açısından büyük ilgi gördü.

Uzman sağlık personeli, katılımcıların işitme sağlığına ilişkin sorularını yanıtlarken, ihtiyaç duyan vatandaşlara ise işitme cihazı alımlarında özel indirim uygulanacağının bilgisi paylaşıldı.

Kartal Belediyesi’nin sağlık alanındaki bu düzenli taramaları, temel sağlık kontrollerine erişimde güçlük yaşayan vatandaşlar için önemli bir destek niteliği taşıyor.

İlçe sakinleri, belediyenin yıl boyunca farklı sağlık başlıklarında gerçekleştirdiği bilgilendirme ve tarama programları sayesinde, sağlık takibini kolay ve erişilebilir bir biçimde sürdürebiliyor.

text-ad
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ORC 5 büyükşehirdeki son erken genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı ORC 5 büyükşehirdeki son erken genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı SONAR'ın son seçim anketinin sonuçları açıklandı SONAR'ın son seçim anketinin sonuçları açıklandı Yüzlerce Rus turisti taşıyan gemi İstanbul'a yanaştırılmadı; gemi Rusya'ya geri döndü! Yüzlerce Rus turisti taşıyan gemi İstanbul'a yanaştırılmadı; gemi Rusya'ya geri döndü! Acun Ilıcalı durmuyor! Survivor adasının yeni ünlüsü belli oldu! Acun Ilıcalı durmuyor! Survivor adasının yeni ünlüsü belli oldu! Bahçeli ''ben giderim'' demişti, MHP'de bebek katili Öcalan'ı ziyaret edecek isim belli oldu Bahçeli ''ben giderim'' demişti, MHP'de bebek katili Öcalan'ı ziyaret edecek isim belli oldu Gözü dönmüş sapık kamerada! Güpe gündüz genç kadına saldırıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı! Gözü dönmüş sapık kamerada! Güpe gündüz genç kadına saldırıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı! İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Üşümezsoy'dan Marmara Bölgesi için ezber bozan açıklamalar İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Üşümezsoy'dan Marmara Bölgesi için ezber bozan açıklamalar İslam Memiş'ten hem altın hem de gümüş için çılgın tahminler! İslam Memiş'ten hem altın hem de gümüş için çılgın tahminler! Otomobillere bir ek vergi daha geliyor: Ek vergiden etkilenecek marka ve modeller belli oldu! Otomobillere bir ek vergi daha geliyor: Ek vergiden etkilenecek marka ve modeller belli oldu! İstanbul'u terk edip Ege'nin cennetine yerleşen ünlü şarkıcı semt pazarında pazarcı oldu İstanbul'u terk edip Ege'nin cennetine yerleşen ünlü şarkıcı semt pazarında pazarcı oldu
Rojin'in sır ölümüyle ilgili soruşturmada sürpriz tanığın ifadeleri ortaya çıktı Rojin'in sır ölümüyle ilgili soruşturmada sürpriz tanığın ifadeleri ortaya çıktı Süper Vali Yazıcıoğlu'nun oğlu babasının efsane aracını bulup satın aldı Süper Vali Yazıcıoğlu'nun oğlu babasının efsane aracını bulup satın aldı Türkiye’nin yeni nüfusu açıklandı: Günde 1.731 kişi arttı! Türkiye’nin yeni nüfusu açıklandı: Günde 1.731 kişi arttı! Evinde ölü bulunmuş ve zehirlendiği iddia edilmişti.. Korkunç cinayeti DNA örneği ortaya çıkardı! Evinde ölü bulunmuş ve zehirlendiği iddia edilmişti.. Korkunç cinayeti DNA örneği ortaya çıkardı! Sokak ortasında yarı çıplak yasak ilişki cinayetinde şoke eden iddia Sokak ortasında yarı çıplak yasak ilişki cinayetinde şoke eden iddia Nagehan Alçı'dan ''otel odası'' ve ''yasak aşk'' iddiaları için yeni açıklama! Nagehan Alçı'dan ''otel odası'' ve ''yasak aşk'' iddiaları için yeni açıklama! Bahçeli elinde 50 bin canı olan bebek katili Öcalan'a neden kurucu önder dediğini açıkladı Bahçeli elinde 50 bin canı olan bebek katili Öcalan'a neden kurucu önder dediğini açıkladı Akit TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için olay ifadeler: ''Dini rahat bıraksın. İslam'ı kullanmasın'' Akit TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için olay ifadeler: ''Dini rahat bıraksın. İslam'ı kullanmasın'' CHP'nin kongre itirazı davasında ara karar açıklandı CHP'nin kongre itirazı davasında ara karar açıklandı İstanbul'da bir hakim miras kavgasında kendi kardeşini vurdu! İstanbul'da bir hakim miras kavgasında kendi kardeşini vurdu!