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Kartal Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine sıcak çorba ve çay ikramı

Kartal Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine sıcak çorba ve çay ikramı

Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan üniversite öğrencilerine yardım elini uzatmaya devam ediyor. Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Marmara Üniversitesi Kartal Yerleşkesi’nin yurtlarında kalan öğrencilere sıcak çorba, çay ve kahve ikramı yapıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in gençlere destek olmak amacıyla eğitim alanında attığı adımlar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kartal’da ikamet eden ihtiyaç sahibi 1121 üniversite öğrencisine yapılan eğitim desteğinin ardından, gençlere yönelik yardımlar sürüyor.

Yakın zamanda hizmete açılan Mustafa Necati Etüt Merkezi ve yapımına başlanan Bilim ve Teknoloji Hangarı ile Yalı-Yunus-Topselvi Mahalleri, Yakacık Çarşı Mahallesi, Yakacık Yeni Mahalle, Atalar Mahallesi’ne yapılacak olan Gençlik Merkezi gibi büyük projelerle adından sıkça söz ettiren Kartal Belediyesi, eğitim alanındaki çalışmalarıyla da sosyal belediyecilik anlamında örnek teşkil eden hizmetlere öncülük yapıyor.

Gençlere destek olma adına yapılan çalışmalar kapsamında Marmara Üniversitesi yerleşkesindeki öğrencilere, sıcak çorba ve içecek ikramı yapıldı. Kartal Belediyesi tarafından hizmete açılan aşevinde yapılan mercimek çorbasını alan öğrenciler yurtlarının önüne kadar gelen hizmet için memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkür etti. Çorbalarını içen gençler mobil ikram aracından da kahve ve çay ikramlarını alarak güne zinde başlama fırsatı buldu.

Etiketler Kartal Belediyesi gökhan yüksel
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