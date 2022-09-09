Kartal Belediyesi'nden Unutulmaz Futbolcu Metin Oktay'a Vefa Turnuvası

Kartal Belediyesi tarafından A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın efsanevi ismi Metin Oktay adına düzenlenen "Metin Oktay Kulüpler Arası U-12 Futbol Turnuvası" için geri sayım başladı.

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve KASK (Kartal Amatör Spor Kulüpleri) iş birliğiyle yapılacak olan turnuvada 20'ye yakın takım ve 100'den fazla genç sporcu ter dökecek.

Yakın zamanda yenilenerek faaliyete açılan Atalar Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek olan futbol turnuvasında ilk düdük 10 Eylül Cumartesi günü saat 10.30'da çalınacak.

Dört farklı gruba ayrılan takımlardan ilk ikiye girenler bir üst tura kalmaya hak kazanacak. Grup maçlarının ardından tek maçlı eleme usulü ile oynanacak turnuvanın çeyrek finali 24 Eylül Cumartesi, yarı final ve final maçları 25 Eylül Pazar günü yapılacak. Final maçının ardından düzenlenecek kupa töreni ile başarılı sporcular ve takımlar ödüllendirilecek.