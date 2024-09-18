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Kartal Belediyesi'nden velilere yönelik bilgilendirme seminerleri

Kartal Belediyesi'nden velilere yönelik bilgilendirme seminerleri
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Kartal Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte velilere yönelik bilgilendirme seminerlerine başladı. Öğrencilerin okula uyum süreci ve beslenmelerine yönelik yapılan seminerlerde velilere bilgi verildi.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, okula yeni başlayan çocukların ailelerini bilinçlendirmek amacıyla iki önemli seminer düzenledi. Psikolojik Danışman Selin Çaylı'nın sunduğu ‘Okula Uyum Süreci Veli Bilgilendirme Semineri’ ile Diyetisyen Dilber Kübra Şimşek'in gerçekleştirdiği ‘Okul Çağı Çocuklarında Sağlıklı Beslenme Semineri’, velilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

İlk seminer, Öğretmen Zekeriya Güçer İlkokulu'nda yapıldı. Seminerde Psikolojik Danışman Selin Çaylı, çocukların okula uyum sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı ve velilerin sorularını yanıtladı. Ardından Diyetisyen Dilber Kübra Şimşek, okul çağı çocuklarının beslenme düzeni ve sağlıklı alışkanlıklar kazanması üzerine bilgiler aktardı. Seminer velilerden gelen sorular eşliğinde devam etti.

Velilerimizi Bilgilendirmeye Devam Edeceğiz

Seminerler, katılımcıların büyük ilgisini çekerken, veliler ve öğretmenler, etkinliğin sonunda Selin Çaylı ve Dilber Kübra Şimşek'e teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu. Kartal Belediyesi’nin bu tür bilgilendirici etkinliklerine devam edeceği belirtildi.

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