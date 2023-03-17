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Kartal Belediyesi’nden Yaşlılara Saygı Haftası’nda Anlamlı Etkinlik

Kartal Belediyesi’nden Yaşlılara Saygı Haftası’nda Anlamlı Etkinlik
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Kartal Belediyesi, yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla, 18-24 Mart tarihlerinde kutlanan ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Kartallı kadınlar, tüm hünerlerini huzurevi sakinleri için gösterdi. ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ kapsamında Uğur Mumcu Kültür Merkezi’ndeki dikim atölyesinde bir araya gelen Kartallı kadınlar huzurevi sakinleri için yelek dikti.

Kartallı Kadınlardan Huzurevi Sakinlerine El Emeği Göz Nuru Hediye

El emeği, göz nuru ile üretilen yeleklerin hazırlığı sırasında Kartal Belediyesi Meclis üyesi Aysel Yücel ile Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, Kartallı kadınları ziyaret ederek gösterdikleri özveri ve emek için teşekkür etti. Farklı bedenlere göre hazırlanan kalıpları kullanarak bir taraftan kumaş kesen kadınlar, diğer yandan yeleklerin dikim işlemini gerçekleştirdi. İş bölümü yapan kadınlar, yeleklerin aksesuarlarını da tamamlayarak son haline getirdi. Bitirilen yelekler daha sonra huzurevi sakinlerine hediye edilecek.

Etiketler Kartal Kartal Belediyesi Gökhan Yüksel
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