Kartal Belediyesi’nden ‘Yaşlılara Saygı Haftası’nda Huzurevi Sakinlerine Anlamlı Ziyaret

Kartal Belediyesi, Başkan Gökhan Yüksel’in öncülüğünde sürdürülen sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında, “Yaşlılara Saygı Haftası” dolayısıyla huzurevi sakinlerine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Yüksel’in sevgi ve hürmetlerini ileten heyet, Kartal’ın asırlık çınarlarıyla bir araya gelerek taleplerini yerinde dinledi.

Kartal Belediyesi, toplumun hafızası olan yaşlıları bu anlamlı haftada da yalnız bırakmadı. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan ile belediye personelinin katıldığı ziyarette huzurevi sakinleri, neşeli anlara sahne olan özel bir gün geçirdi.

“Sizler en büyük önceliğimizsiniz”

Ziyaret boyunca huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Dr. Dilek Kars, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in selamlarını ileterek başladığı konuşmasında şunları kaydetti:

“Sizler, toplumumuzun köklü hafızası ve derin bilgeliğinin taşıyıcılarısınız. Her birinizin, bizlere aktaracağı çok değerli yaşam deneyimleri var. Sizlere saygı ve sevgi göstermek bizler için bir görev değil, bir vefa borcudur. Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel’in öncülüğünde, Kartal’da her bir komşumuzun huzuru için gece gündüz çalışıyoruz. Başkanımızın talimatları doğrultusunda, sadece belirli günlerde değil, her ay düzenli ziyaretlerle ve kesintisiz hizmet anlayışıyla yanınızda olmaya devam edeceğiz. Her birinizi sevgiyle kucaklıyorum”

Nostaljik ezgilerle moral buldular

Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, huzurevi sakinleri nostaljik melodiler ve türküler eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Belediye personeliyle birlikte şarkılara eşlik eden ve dans eden büyüklerin memnuniyeti gözlerinden okunuyordu.

Kartal Belediyesi’nin sunduğu imkânlar ve gösterilen özenli ilgi için teşekkür eden huzurevi sakinleri, her daim yanlarında olan ve kendilerini unutmayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e de şükranlarını sundu.