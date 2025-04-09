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Kartal Belediyesi’nden yaz temizliği mesaisi

Kartal Belediyesi’nden yaz temizliği mesaisi
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Kartal Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte park, meydan ve kaldırımlarda ot biçme çalışmalarına hız verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlarda kapsamlı bir bakım çalışması yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında sokak, cadde, orta refüjler ve yeşil alanlarda bulunan yabani otlar, ekipler tarafından etap etap temizleniyor.

Ayrıca ilçe genelinde kaldırım ve duvar kenarlarında görüntü kirliliği oluşturan yabani otlara da müdahalede bulunan ekipler, boş arazilerde de olası bir yangını önlemek amacıyla ve kene gibi böceklere karşı yabani otları temizliyor.

Yol kenarlarındaki yabani otların yanı sıra; ilçede bulunan parklarda da ekipler tarafından hummalı bir çalışma yürütülüyor. Parklarda bulunan çimler, ekipler tarafından biçilirken park kenarlarında uzayan ve tehlike arz eden kurumuş otlar tek tek temizleniyor.

Sürdürülen çalışmalara ilişkin konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Yaz aylarının yaklaşması ile beraber; komşularımız için daha sağlıklı, temiz ve modern bir kent oluşturma anlayışı ile ot biçme ve temizlik çalışmalarımıza hız verdik. Yirmi mahallemizde çalışmalarımız tamamlanana kadar ekiplerimizin, yoğun mesaisi aralıksız devam edecek.” açıklamasında bulundu.

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Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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