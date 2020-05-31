Kartal Belediyesi’nden yaz temizliği seferberliği

Yol ve kaldırım kenarlarında otların uzayarak görüntü kirliliği yaratmaması amacıyla ilçe genelinde periyodik olarak temizleme çalışmalarına devam eden ekipler, boş arazilerde görsel kirlilik yaratan yabani otları da motorlu misine makinesi ile biçerek temizliyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağını da fırsat bilen ekipler, kentin birçok farklı noktasında gerçekleştirdiği rutin çalışmaları, yoğunlaştırdı. Yasağın ilk günü Şehit Hakan Kurban, Üsküdar, Doğu, Zeytinlik ve Mustafa Kemal Caddeleri ile on beşten fazla sokak, istenmeyen otlardan kurtuldu. Ekipler titiz bir çalışma yürütürken, ot biçme esnasında cisimlerin fırlayıp arabalara zarar vermemesi için koruyucu brandalar kullanıldı.

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kuruyup yanma tehlikesi arz eden otlar ile mücadele çalışmalarına, önümüzdeki günlerde de düzenli olarak devam edecek.