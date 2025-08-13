  1. Anasayfa
Kartal Belediyesi'nden yaz temizlik seferberliği

Kartal Belediyesi, ülke genelinde etkili olan yüksek sıcaklıkların yarattığı olumsuz koşullar karşısında, halk sağlığını korumak ve ilçeyi daha temiz bir görünüme kavuşturmak amacıyla kapsamlı bir “Yaz Temizlik Seferberliği” başlattı.

Çalışmalar kapsamında, moloz ve mobilya atıklarının sokaklara bırakılmaması, geri dönüşümlerinin sağlanabilmesi için belediyeye müracaat edilmesinin önemi de özellikle vurgulandı.

Sabahın ilk ışıklarında başlayan yoğun mesai

Günün ilk saatlerinden itibaren sahada görev alan ekipler, ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Rutin günlük temizlik faaliyetlerinin yanı sıra, özellikle yaz aylarında artış gösteren evsel atıkların toplanması ve çevreye yayılmasının önlenmesi için özel bir program uygulamaya konuldu.

Belirlenen çalışma takvimi kapsamında, evsel atıkların en yoğun olduğu bölgeler tespit edilerek hızlı ve etkili müdahaleler yapılıyor. Çalışmalar; sokaklar, pazar yerleri, çöp konteynerlerinin bulunduğu alanlar ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde titizlikle sürdürülüyor.

Halk sağlığı ve çevre temizliği için ortak sorumluluk

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yaz aylarında artan sıcaklıkların hem çevre temizliği hem de halk sağlığı açısından önem taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

“Kartal’ımızda temizlik konusu sadece görüntü açısından değil, halk sağlığı açısından da son derece önemli. Yaz aylarında artan sıcaklıklar, maalesef evsel atıkların daha hızlı bozulmasına ve çevreye kötü koku yayılmasına sebep oluyor. Bu durum hem çevre kirliliği hem de sağlık açısından risk taşıyor. Biz, bu riskleri en aza indirmek için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte yoğun bir çalışma başlattık. Sabahın erken saatlerinden itibaren sahada olan arkadaşlarımız, ilçemizin her noktasını büyük bir titizlikle temizliyor. Özellikle evsel atıkların yoğun olduğu bölgelerde ekstra mesai yaparak hızlı müdahale sağlıyoruz.

Burada bir diğer önemli konu da moloz ve mobilya gibi büyük hacimli atıkların sokaklara bırakılmaması. Bu tür atıkların geri dönüşüme kazandırılabilmesi ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için belediyemize başvurulması büyük önem taşıyor.

Kartal, sadece belediye ekiplerinin değil, hepimizin ortak evi. Bu nedenle temiz bir çevreyi korumak hepimizin sorumluluğu. Amacımız, komşularımızın yaz mevsimini temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda geçirmesini sağlamak. Bu doğrultuda yaz boyunca çalışmalarımız artarak devam edecek. Tüm ekip arkadaşlarıma özverili emekleri için teşekkür ediyorum.”

