Kartal Belediyesi’ne ''Yerel Kalkınma'' kategorisinde Altın Karınca Ödülü

Marmara Belediyeler Birliği tarafından 10’uncusu düzenlenen Altın Karınca Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Kartal Belediyesi; Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi ‘Makina Hangar’ adlı projesi ile ''Yerel Kalkınma'' kategorisinde Altın Karınca Ödülü’ne layık görüldü. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ''Bu ödülü sadece Kartal Belediyesi adına değil, geleceğin mühendisleri, bilim insanları ve girişimcileri olacak gençlerimiz adına alıyoruz.'' dedi.

Marmara Bölgesinde yer alan büyükşehir ve ilçe belediyelerinin katılımcısı olduğu Marmara Belediyeler Birliği’nin 10 yıldır düzenlediği Altın Karınca Belediyecilik ödüllerinin sahipleri belli oldu. Yerel yönetimlerin iyi uygulamalarının görünür kılınması ve yaygınlaşması için belediyelerin başarılı projelerinin ödüllendirilerek sürdürülebilir, dayanıklı ve kapsayıcı kentleşme pratiklerine katkı sağlanmasının amaçlandığı, kendi alanında ülkenin en itibarlı ödüllerinden biri olan, Altın Karınca Ödülleri'nde Kartal Belediyesi de ödüle layık görüldü.

“50. yılımızı kutlamanın gururunu yaşıyoruz”

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen ödül törenine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Bozbey, çok sayıda Belediye Başkanı ve yöneticisi katıldı.

Ödül töreni, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in açılış konuşmasıyla başladı. Marmara Belediyeler Birliğinin 50. yılını kutlayacak olmalarına değinen Başkan Bozbey, “1975’te çıktığımız bu yolculukta, kentlerimizi daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha dayanıklı hale getirmek için nice projeyi hayata geçirdik. Bugün ödüllendirilecek projeler de işte bu yolculuğun bir devamı, geleceğe uzanan sağlam köprüler. Belediyelerimizin hayata geçirdiği bu değerli projeler diğer belediyelerimiz için örnek teşkil etmekte ve yerel yönetim ve şehircilik tarihimizde önemli birer kilometre taşı olmaktadır.” şeklinde konuştu.

Etkinliğin devamında ödül törenine geçildi. 10 kategoride, 40 belediyeden 55 proje ödül aldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve ekibi, ödülünü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın elinden aldı.

“Bu ödülü geleceğin bilim insanları adına alıyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Bu ödülü sadece Kartal Belediyesi adına değil, geleceğin mühendisleri, bilim insanları ve girişimcileri olacak gençlerimiz adına alıyorum.” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu projeyi tasarlarken en büyük hayalimiz, Kartal’ı bilim ve teknoloji merkezlerinden biri haline getirmekti. Bugün burada aldığımız ödül, bu hayalimizin doğru bir yolda olduğunu gösteriyor. Bu ödül aynı zamanda Kartal halkının, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bu başarıyı, projede emeği geçen değerli ekip arkadaşlarım, destek veren kurumlar, üniversiteler ve sanayi kuruluşları ile paylaşıyorum. Proje paydaşımız Makine Mühendisleri Odası’na da teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha yaşanabilir, daha üretken bir Kartal ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bu ödülü sadece Kartal Belediyesi adına değil, geleceğin mühendisleri, bilim insanları ve girişimcileri olacak gençlerimiz adına alıyorum. Onların hayallerini gerçekleştirmelerine bir nebze de olsa katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize. Kartal Belediyesi olarak bizler, kentimize değer katacak projeler üretmeye büyük önem veriyoruz. Makina Hangar Projesi, sadece fiziksel bir dönüşüm değil, aynı zamanda çocuklarımız, gençlerimiz ve sanayi sektörü için bir inovasyon merkezi olarak tasarlandı. Daha önce fabrika deposu olarak kullanılan bir alanı, bilim, mühendislik ve teknoloji odaklı bir yaşam merkezine dönüştürerek komşularımıza kazandırdık.”

Makina HANGAR hakkında

Proje, Belediye'nin daha önce kullandığı eski bir fabrika deposunun renovasyonla bilim, mühendislik ve teknoloji merkezine dönüştürülmesiyle, kente yeni bir yaşam alanı kazandırmıştır. Toplam 5 dönüm arazi üzerinde kurulu olan bu merkez, 3000 metrekare kapalı ve 2000 metrekare açık alana sahiptir.

Makina Hangar, "Bilim," "Dönüşüm" ve "Girişim" başlıkları altında üç ana eksende faaliyet göstermektedir:

Bilim (Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Koridoru): Bu alan, 6-14 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik STEAM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) başlıklarında eğitim sunmaktadır. Çocuklara, 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı hedefleyen bu koridor, onların bilim ve teknolojiye ilgisini artırmayı amaçlar. Beş aşamalı bir eğitim sürecini kapsayan bu koridorda, çocuklar mühendislik, ışık ve renk, enerji sistemleri gibi konularda eğitim alırken, ilerleyen aşamalarda robotik kodlama yaparak karşılaştıkları sorunlara çözüm üretirler.

Son aşamada ise uzay temasıyla öğrendiklerini pekiştirir, ekip çalışmalarıyla projeler üretir ve bu projeleri tartışma ortamında sunarlar. Bu süreç, genç nesillerin bilim ve teknik alanlara olan ilgisini artırmayı ve onları ilham verici bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler.

Dijital Dönüşüm Merkezi: Bu merkez, sanayide dijital dönüşüm projelerine öncülük ederek, bölgesel sanayi ekosistemine destek vermeyi amaçlamaktadır. Merkez, sanayi verimliliğini artırmaya yönelik eğitimler ve projeler düzenlemekte olup, nesnelerin interneti (IoT), dijital ikiz teknolojileri, yapay zeka ve robotik otomasyon gibi yenilikçi teknolojiler üzerine seminerler ve uygulamalı eğitimler sunmaktadır. Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlenerek yeni teknolojiler tanıtılmakta, sanayideki sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirilmektedir. Bu merkez, mühendislerin gelişimini desteklemekte, mesleki üretkenlik ve teknolojik yeniliklerde öncü olmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda çocuklara, ailelere ve genç öğrencilere meslek tanıtımı yapılarak farkındalık artırılmaktadır.

Girişim Merkezi: Üniversite öğrencilerinin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerine olanak sağlayan bu merkez, girişimcilik ve inovasyon ruhunu teşvik etmektedir. Öğrenci takımlarına mekân, mentorluk, malzeme ve networking imkanı sunarak, özellikle mühendislik ve teknoloji tabanlı girişimlerin gelişimini desteklemektedir. Bu merkezde, girişimciler kuluçka hizmetlerinden faydalanarak projelerini geliştirebilmekte ve sanayiye entegre edebilmektedir. Ayrıca, teknoloji transfer süreçleri kolaylaştırılarak, sektörler arası iş birliği teşvik edilmektedir. Makina Hangar, sektördeki derneklerle iş birliği yaparak yeni fikirlerin geliştirilmesini sağlamaktadır. Sonuç olarak, Makina Hangar-Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi, Türkiye’de bilim ve teknoloji alanında önemli bir merkez haline gelmiş olup gençlerin yaratıcı fikirlerini destekleyerek onların gelecekteki başarılarına sağlam bir temel oluşturmaktadır.