Kartal Belediyesi'nin 2025 yılı bütçesi kabul edildi

Kartal Belediyesi’nin; 2025 yılına ait Bütçe ve Performans Raporu, Kartal Belediye Meclisi’nde görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.

Kartal Belediye Meclisi, 2025 yılına ait mali bütçe ve performans raporunu görüşmek üzere Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda toplandı. 2025 Yılı Performans Raporu ve 2025 Yılı Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi Toplantısı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel başkanlığında gerçekleştirildi.

2025 yılı performans programı ve bütçe görüşmelerinde bütçe sunumu Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ve Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Umutcan Kıskanç tarafından yapıldı.

Başkan Yüksel, 650 milyon liralık bütçenin planlanan gelir-gider kalemlerini tek tek meclis üyeleriyle paylaştı. Ardından sırasıyla Meclis Üyeleri; Kubilay Salihvatandaş, Önder Turmuş, Haydar Göksoy, Adem Yıldız ve Sinan Kılıç bütçeyle ilgili görüşlerini dile getirdi. Tüm konuşmacılar, TUSAŞ saldırısını kınayan konuşmalar gerçekleştirdi.

Lehte ve aleyhte yapılan konuşmaların ardından parti grupları adına söz alan Muhammer Bektaş ve Özkan Özdemir, Kartal Belediye Meclisi’ne grup kararlarını aktardı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de grup konuşmalarının ardından meclis üyeleri ile geçen süreçte yapılan hizmetleri paylaştı. Başkan Yüksel, Mahallemi Dinliyorum buluşmalarıyla Kartal’da yaşayan tüm vatandaşların en ufak şikâyetinin dahi dikkate alındığını ve vatandaşların isteklerinin değerlendirildiğini dile getirdi.

Şahıs adına ve parti adına konuşmaların sona ermesinin ardından geçilen oylamada her bir bütçe maddesi tek tek oylandı. Müdürlüklerin de bütçelerinin tek tek oylanması sonrasında Kartal Belediyesi’nin 2022 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi oy çokluğu ile kabul edilerek 5 milyar 876 milyon TL oldu.

Modern ve yaşanabilir kartal hedefimizde emin adımlarla ilerliyoruz

5 milyar 876 milyon TL olarak belirlenen bütçenin Kartal halkı için önemli projeler ve yatırımlar içerdiğini ifade eden Başkan Yüksel, bütçenin Kartal'a hayırlı olmasını diledi.

Başkan Gökhan Yüksel, yaptığı açıklamada, 2025 bütçesinin şeffaf, katılımcı ve sürdürülebilir bir anlayışla hazırlandığını belirterek, önümüzdeki yıl Kartal’da altyapı, çevre, eğitim ve sosyal projelere ağırlık verileceğini vurguladı.

Özellikle yeşil alanların artırılması ve kent yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların bütçede önemli bir yer tuttuğunun altını çizen Başkan Yüksel, Kartal’ın modern, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir şehir olma yolunda ilerlediğini ifade etti.